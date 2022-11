Peine de mort confirmée dans le Nebraska meurtre, démembrement

OMAHA, Neb. (AP) – Un homme condamné à mort pour le meurtre et le démembrement d’une femme de Lincoln qu’il a rencontrée via l’application de rencontres Tinder a perdu son appel initial dans lequel il a soutenu qu’il aurait dû être annulé après avoir violemment perturbé son propre procès .

La Cour suprême du Nebraska a rejeté jeudi l’appel d’Aubrey Trail, 56 ans, qui a été reconnu coupable de meurtre au premier degré dans la mort en 2017 de Sydney Loofe, 24 ans, et condamné à mort l’année dernière. La petite amie de Trail au moment de la mort de Loofe, Bailey Boswell, a également été reconnue coupable d’avoir participé activement à la mort de Loofe et condamnée en novembre dernier à la prison à vie.

La haute cour a rejeté toutes les demandes d’appel de Trail, qui comprenaient des arguments selon lesquels le tribunal de première instance avait violé ses droits constitutionnels en excluant les jurés potentiels qui ont indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure d’exercer les fonctions de jury dictées par la loi du Nebraska parce qu’ils étaient opposés à la peine de mort.

Les affirmations de Trail incluaient également les arguments selon lesquels le juge aurait dû déclarer un procès nul – ou plus tard, accorder une demande de nouveau procès – après que Trail ait interrompu le troisième jour de son procès en criant : « Bailey est innocent, et je vous maudis tous ! avant de se trancher la gorge avec une lame de rasoir qu’il avait obtenue en prison et de se faufiler dans la salle d’audience.

En rejetant les requêtes de Trail pour une annulation du procès ou un nouveau procès, le tribunal de district a conclu que l’acte d’automutilation de Trail était «un geste calculateur». Jeudi, la haute cour de l’État a déclaré qu’elle ne remettrait pas en question la décision du tribunal de première instance en la matière. La Cour suprême a cité d’autres affaires de la cour d’appel qui ont également statué contre les accusés qui avaient interrompu leurs propres audiences, affirmant que permettre l’annulation du procès dans de tels cas « fournirait à un accusé un moyen pratique de provoquer l’annulation du procès chaque fois qu’il le souhaite. ”

“Comme pour ces autres accusés, nous ne permettrons pas à Trail de profiter de son propre mauvais comportement pendant le procès”, a écrit le juge John Freudenberg pour le tribunal dans sa décision unanime.

Les procureurs ont déclaré que Trail et Boswell avaient planifié l’enlèvement et le meurtre de Loofe, que Boswell avait rencontré en utilisant l’application de rencontres en ligne Tinder. Deux jours après que Boswell et Loofe se soient rencontrés pour un rendez-vous le 14 novembre 2017, la mère de Loofe a signalé sa disparition. Les restes démembrés de Loofe ont été retrouvés des semaines plus tard, entassés dans des sacs à ordures qui avaient été jetés dans un champ près d’Edgar, à environ 145 kilomètres au sud-ouest de Lincoln.

Trail a déclaré plus tard aux enquêteurs qu’il avait étranglé Sydney Loofe avec une rallonge, ont déclaré les procureurs. Lui et Boswell ont ensuite démembré et disposé du corps de Loofe avec des articles qu’ils ont achetés dans un magasin de rénovation domiciliaire la veille de sa mort.

Ni un avocat de Trail ni le bureau du procureur général du Nebraska n’ont immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires sur la décision.

Margery A. Beck, The Associated Press