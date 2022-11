Peine à perpétuité recherchée pour un adolescent dans une fusillade dans une école du Michigan

DETROIT (AP) – Les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour un garçon de 16 ans qui a tué quatre camarades de classe dans une école du Michigan et a plaidé coupable de meurtre et de terrorisme.

Ils ont divulgué leurs plans dans un dossier judiciaire lundi, trois semaines après qu’Ethan Crumbley, 16 ans, ait retiré une éventuelle défense de folie et reconnu la fusillade à Oxford High School en novembre 2021.

Une condamnation pour meurtre au premier degré entraîne généralement une peine automatique de prison à vie dans le Michigan. Mais les adolescents ont droit à une audience où leur avocat peut soulever des problèmes de santé mentale et autres et plaider pour une durée plus courte.

Crumbley a plaidé coupable aux 24 chefs d’accusation. Le processus de détermination de la peine devrait commencer en février.

“Une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est appropriée dans ce cas”, a déclaré le procureur adjoint du comté d’Oakland, Marc Keast.

Crumbley avait 15 ans au moment de la fusillade à Oxford High, à environ 50 kilomètres au nord de Détroit. Quatre étudiants ont été tués et six autres étudiants et un enseignant ont été blessés.

Ses parents, James et Jennifer Crumbley, sont emprisonnés pour homicide involontaire. Ils sont accusés d’avoir rendu l’arme accessible à leur fils et d’avoir ignoré ses besoins en matière de santé mentale.

Ed White et Corey Williams, l’Associated Press