Peindre sur PC : les bons accessoires et le meilleur logiciel

Si vous ne vous êtes pas encore essayé à la peinture faute de place, rassurez-vous : vous n’avez pas forcément besoin d’une toile, de pinceaux et de couleurs pour exprimer votre créativité artistique. Vous pouvez également peindre avec un (tablette) PC — et vous n’avez pas besoin de moitié moins d’espace. Il est également plus facile de surmonter les échecs et même de les corriger lors de la peinture numérique.

Dans ce guide, nous vous expliquons tout ce dont vous avez besoin pour peindre sur un PC.

Les accessoires nécessaires : Tablette, stylet et logiciel

Si vous possédez un ordinateur portable ou un PC avec écran tactile, vous pouvez immédiatement commencer à peindre. Ouvrez simplement n’importe quel programme graphique tel que Paint ou Paint.net et peignez sur l’écran avec votre doigt. Les résultats ne seront pas particulièrement artistiques. Mais c’est suffisant pour occuper les enfants pendant un moment.

Cependant, si vous souhaitez peindre et dessiner sérieusement sur un PC, vous avez avant tout besoin de trois choses :

Le bon logiciel pour peindre avec différents types de pinceaux, couleurs et autres options

Une tablette qui peut être utilisée avec un stylet et qui sert ensuite de toile, pour ainsi dire

Un stylet qui fonctionne avec la tablette et avec lequel vous pourrez utiliser les différents types de pinceaux du logiciel

Samsung propose différents stylets pour tablettes et smartphones. Assurez-vous de vérifier la compatibilité lors de l’achat. Avec Aircommand, vous pouvez personnaliser les fonctions et les commandes en fonction de vos besoins. Samsung

Le stylet en particulier est le nœud du problème ici, car tous les stylets ne fonctionnent pas avec toutes les tablettes de manière à ce que vous puissiez bien dessiner avec. Les tablettes PC utilisent généralement un écran capacitif. Celui-ci se compose de deux couches d’un matériau conducteur qui forme un champ électromagnétique sur l’axe X et l’axe Y. Si vous touchez un point de l’écran avec votre doigt ou un stylet, le courant est absorbé à ce point de contact et la valeur de capacité des axes X et Y change. L’écran le reconnaît et réagit à la position.

Une distinction est désormais faite entre les stylos actifs et passifs :

Un stylet actif contient des composants électroniques et nécessite donc de l’énergie. Grâce à sa sensibilité à la pression, il permet de réaliser des lignes plus légères et plus lourdes, selon l’utilisation que vous en faites. Un stylet actif communique directement avec la tablette, c’est pourquoi vous pouvez également poser votre main sur l’écran lorsque vous dessinez sans provoquer d’interférences.

Un stylet passif fait essentiellement la même chose qu’un doigt. Il n’est pas sensible à la pression et ne nécessite pas d’alimentation électrique. Il est cependant compatible avec tous les écrans capacitifs.

Il est donc essentiel de savoir quel type de stylet prend en charge votre tablette avant d’acheter un stylet. Idéalement, le fabricant de votre tablette proposera également un stylet pour celle-ci.

Tablette PC et stylet comme tablette graphique

Si vous n’avez pas encore de tablette ou de stylet à la maison et que vous souhaitez vous lancer dans la peinture numérique, nous vous recommandons de combiner les appareils d’un même fabricant. Les entreprises proposent généralement également des logiciels de connexion au PC (interne).

Avec l’Apple Pencil actuel, Apple propose un stylet pour de nombreux modèles d’iPad. Le crayon passe d’un outil à l’autre par simple pression d’un bouton, peut être fixé magnétiquement à la tablette et se charge immédiatement. Pomme

Le meilleur dans ce domaine est certainement Apple : avec l’Apple Pencil actuel de 2e génération pour 115 $, la société propose un stylet avec des pointes interchangeables, une faible latence et inclinaison, une pression et une reconnaissance de la paume. D’un double appui, vous pouvez basculer entre différents outils et grâce à son support magnétique, le stylet peut être facilement fixé à la tablette et se recharge ensuite immédiatement. La fonction de survol indique où le crayon atterrira sur l’iPad.

Les modèles compatibles pour l’Apple Pencil de 2e génération sont l’iPad 12,9 pouces de la 3e génération, l’iPad Pro 11 pouces de la 1re génération, l’iPad Air de 4e et 5e générations et l’iPad Mini de 6e génération.

La version USB-C du stylet est disponible début novembre et fonctionne avec l’iPad de 10e génération. En retour, le stylet supprime la reconnaissance de pression, le changement d’outil par double pression et le chargement sans fil. Point de coût : 79 $. Une fois que vous avez connecté votre iPad compatible à votre PC ou ordinateur portable via iTunes et un câble USB-C, vous pouvez l’utiliser comme tablette graphique.

Samsung propose également une solution combinée pour tablette et stylet. Il existe actuellement quatre modèles de S-Pen avec un bouton supplémentaire, une détection d’inclinaison et une sensibilité à la pression :

Les S Pen pour les séries Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 peuvent être fixés magnétiquement à la tablette et possèdent une pointe de 0,7 mm. La fonction Aircommand peut être utilisée pour personnaliser les commandes, les raccourcis et d’autres paramètres du stylet.

Le S-Pen pour le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy Z Fold 5 est spécialement conçu pour les smartphones correspondants et est certifié IP68.

Si vous souhaitez connecter l’un des appareils mobiles Samsung mentionnés directement à un moniteur, vous pouvez utiliser le logiciel Samsung Dex. Vous pouvez également utiliser Samsung Flow pour le coupler avec un PC ou un ordinateur portable.

Utiliser une tablette graphique sur un PC

Les vraies tablettes graphiques telles que la Wacom One n’ont généralement pas d’écran, vous ne pouvez donc voir que ce que vous dessinez sur votre PC. Les appareils démarrent vers 60 $et il n’y a pratiquement pas de limite supérieure, surtout pour les modèles d’affichage. Wacom

Une alternative à la solution stylet tablette déjà présentée est la tablette graphique. Cependant, l’achat d’un tel appareil comme outil de dessin doit être soigneusement réfléchi : si les tablettes PC peuvent bien sûr également être utilisées à d’autres fins, comme surfer sur Internet, regarder des films ou comme liseuse d’ebooks, une tablette graphique est principalement utilisé pour créer des dessins ou prendre des notes numériques rapides.

En règle générale, il faut également se passer de l’affichage sur les tablettes graphiques, leur utilisation nécessite donc une certaine pratique. Contrairement à une tablette PC, où vous pouvez voir ce que vous avez dessiné en direct sur l’écran, avec une tablette graphique, vous dessinez pratiquement à l’aveugle et ne voyez le résultat que sur l’écran du PC, mais pas sur la tablette elle-même. Votre coordination œil-main est donc requise ici. Les appareils nécessitent donc également une connexion constante au PC, soit via USB, soit via Bluetooth, selon le modèle.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités des tablettes graphiques, il existe des boutons attribuables aux fonctions et autres raccourcis. Si une tablette prend en charge la technologie du stylet UD, vous disposez d’un plus grand choix de stylets et pouvez également passer à des fabricants tels que Lamy et Kaweco si vous n’êtes pas satisfait du stylet standard.

Le fabricant de tablettes graphiques le plus connu est certainement Wacom. La gamme comprend des modèles de stylet comme l’Intuos avec connexion USB et adaptateur USB OTG pour smartphone ou le Wacom One en deux tailles avec stylet et USB-C.

À l’autre extrémité de l’échelle de prix se trouve la gamme Cintiq Pro destinée aux graphistes et designers professionnels. Il comprend des tablettes d’affichage de 17, 22 ou 27 pouces avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Prix ​​: 2 500 $ à 3 400 $.

Adobe Fresco pour vos premiers essais de peinture

Le logiciel gratuit Adobe Fresco est un bon programme de peinture pour débutants qui peut être utilisé avec un stylo. Il propose différents types de pinceaux et effets. Certaines fonctions peuvent également être ajoutées par abonnement. IDG

Le gratuit Adobe Fresco est un programme facile à utiliser pour vous lancer dans la peinture. Vous pouvez choisir entre trois types de pinceaux (pinceau pixel, pinceau interactif et pinceau vectoriel) que vous pouvez ajuster en termes de couleur, de taille, de débit d’encre et de lissage.

Différentes options sont disponibles pour chaque type de pinceau :

Par exemple, vous pouvez sélectionner le pinceau pixel, qui affiche les pixels individuels lors d’un zoom avant, comme fusain, marqueur ou stylo à encre, et chacun de ces types offre également d’autres choix (tels que fusain et fusain, pinceau marqueur et faucille marqueur). , ou encre humide et tachée).

Le pinceau interactif peut être utilisé comme pinceau à huile ou comme pinceau à aquarelle, où les couleurs se croisent. Les couleurs peuvent ainsi être mélangées. Ici aussi, vous pouvez choisir parmi des options telles que des pinceaux aquarelle ronds ou doux, des éclaboussures d’aquarelle ou de la peinture à l’huile plate ou ronde, un pinceau langue de chat ou un glaçage.

Le pinceau vectoriel, composé de vecteurs en couleur avec des bords nets, peut être mis à l’échelle selon les besoins et est disponible avec gigue, dans le style manga ou sous forme de contour dans divers modèles. Remarque : les pinceaux Comic et FX ne sont disponibles qu’avec un abonnement payant.

Chaque coup de pinceau est créé sur un nouveau calque afin que vous puissiez facilement les modifier par la suite. Il existe de nombreux tutoriels pour les débutants.

NCH ​​Software Drawpad pour des images de toutes sortes

Drawpad de NCH Software vous propose de nombreux outils de peinture que vous pouvez ajuster en termes de taille et de densité. Vous pouvez également utiliser des calques et créer vos propres pinceaux. IDG

Une solution plus professionnelle pour peindre et dessiner sur PC est Drawpad de NCH Software. Le programme propose de nombreux outils stylo et pinceau, permet l’utilisation de calques et crée des graphiques vectoriels.

Après l’installation, passez à l’onglet « Dessin » la première fois que vous démarrez le programme — le programme vous permet également de créer des bannières et d’éditer des images terminées, vous devez donc d’abord appeler la fonction de dessin avec les outils correspondants. Dans la barre de menu supérieure, vous verrez alors les différents outils de dessin, à savoir le crayon, le pinceau, le marqueur, le stylo (simple ou en deux versions calligraphiques), la couleur en spray, le crayon de cire et le pinceau pixel. Si vous optez pour une option, vous trouverez d’autres options de paramétrage pour l’outil utilisé à droite de la vue principale.

Pour sélectionner une couleur, ouvrez l’élément de menu « Sélection de couleur » à droite de la vue principale, cliquez sur la flèche vers le bas, puis sur « Ouvrir la sélection de couleur ». Vous pouvez également double-cliquer dans le champ « Trait » pour appeler la palette de couleurs. Sous la palette, vous pouvez voir quelle couleur vous utilisez actuellement et quelle nouvelle couleur vous avez sélectionnée. Toutes les couleurs utilisées se trouvent à droite de la fenêtre principale.