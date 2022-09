Peindre les toits des voitures en blanc pourrait réduire les émissions de CO2, voici comment

On sait déjà que peindre le toit d’une maison en blanc permet de réduire considérablement les effets de la chaleur dans l’habitation et donc de faire des économies d’énergie. Et la même pratique pourrait être appliquée dans le secteur automobile. Si toutes les voitures avaient des toits blancs, cela permettrait aux conducteurs d’émettre moins de CO2 dans l’air, tout en économisant de l’argent.

Dans sa récente chronique du journal français Le Monde, Raphaël Ménard, président de l’agence d’architecture AREP (Architecture Recherche Engagement Post-carbone) — filiale de la SNCF — recommande qu’à long terme, les toitures des les voitures doivent être systématiquement peintes en blanc. Cette solution repose sur la notion d’albédo, soit la capacité d’une surface à réfléchir les rayons du soleil en fonction de sa couleur. Le principe est déjà utilisé dans l’habitat, au travers de « cool roofs » par exemple.

Ce changement pour le secteur automobile est en fait une proposition du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Ce genre de modification pourrait être imposé lors du contrôle technique obligatoire, par exemple. Selon Raphaël Ménard, rien qu’en France, peindre en blanc l’ensemble du parc automobile pourrait représenter une économie allant jusqu’à 500 millions de litres d’essence par an, soit près d’un milliard d’euros de pouvoir d’achat. Cela correspondrait surtout à l’équivalent d’un million de tonnes de CO2 en moins émises dans l’air, soit près de 1 % des émissions du transport routier. Et si cela pouvait être efficace pour les voitures, cela devrait également être vrai pour les camions, les bus et même les trains.

A noter que la même technique pourrait être appliquée à certains autres éléments de l’infrastructure, notamment les planchers, afin de réduire les besoins de chauffage.

