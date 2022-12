Peindre la protestation

Quelques artistes du spectacle livrent des versions d’accessoires de protestation traditionnels. Les bannières textiles de Sharon Hayes de 2021 portent les phrases irrésolues « What Do We Want » et « When Will This End ». Le fait que les mots eux-mêmes, collés à partir de bouts de journaux déchirés, ne survivraient probablement pas à une légère averse si les bannières étaient effectivement portées dans la rue peut dire quelque chose sur une croyance apparemment diminuée en l’efficacité des manifestations de masse de style années 1960 dans une ère des médias sociaux.