Peignez le ciel en bleu pour la sensibilisation au diabète 14 novembre

Marchez pour une cause avec l’événement Lace Up to End Diabetes de Diabète Canada qui aura lieu au parc Nose Creek d’Airdrie le 14 novembre.

Les marcheurs et les coureurs seront illuminés dans leur meilleur équipement qui brille dans le noir et équipés de bâtons lumineux bleus et de lampes de poche pour éclairer le ciel nocturne d’Airdrie en bleu pour la sensibilisation au diabète.

Pour ceux qui souhaitent marcher pour une cause, l’événement Lace Up to End Diabetes de Diabète Canada aura lieu au parc Nose Creek d’Airdrie le 14 novembre. La marche de cinq kilomètres commence à 18 h 30 après le discours d’ouverture et l’échauffement à 18 h 20. pm

C’est la première fois que l’événement a lieu à Airdrie et vise à changer le discours sur le diabète.

« Nous devons être plus conscients de ce qui se passe dans le domaine du diabète, du fait qu’il affecte un large éventail de personnes, des enfants aux adultes, et de la façon dont chacun y fait face de différentes manières », a déclaré Shannon Nail, responsable bénévole locale de l’événement d’Airdrie.

Quatre millions de personnes ont reçu un diagnostic de diabète au Canada, selon une étude de Diabète Canada de 2023, et la majorité disent se sentir blâmées ou honteuses d’être atteintes de diabète.

Nail a déclaré que cet événement visait à changer le scénario pour être plus actif, ce qui aide à lutter contre le diabète, et que toute la famille peut s’impliquer.

« Cela contribue à créer un mode de vie plus sain et permet simplement aux gens de s’impliquer de manière plus intentionnelle », a-t-elle déclaré.

La première édition de cet événement à Airdrie vise également à faire connaître l’événement lui-même.

« C’est plus [about] faire prendre conscience de notre présence au sein de la communauté et l’année prochaine, je veux vraiment être le fer de lance et collecter des fonds supplémentaires et impliquer davantage d’entreprises locales avec nous », a déclaré Nail.

De nombreux habitants ont manifesté leur intérêt à installer des stations lors de la marche et à offrir de petits prix, mais malheureusement, les organisateurs de l’événement n’ont pas eu beaucoup de succès dans la recherche de sponsors majeurs. Nail a déclaré que de nombreuses grandes entreprises disposent d’un budget qui a déjà été dépensé à cette période de l’année pour d’autres événements.

« J’espère que l’année prochaine, lorsque nous ferons cela, nous commencerons à contacter certaines de ces plus grandes entreprises plus tôt, afin que nous soyons sur leur radar pour voir si c’est quelque chose qui les intéresserait en tant que sponsor en titre pour l’année prochaine. », a-t-elle déclaré.

Les fonds et les dons recueillis servent à payer les fournitures nécessaires à l’événement, tandis que le reste des fonds est envoyé à Diabète Canada pour la recherche.

La marche est programmée à l’occasion de la Journée internationale du diabète, qui tombe un vendredi de l’année prochaine, ce qui offre beaucoup de potentiel, a déclaré Nail.

« [We just want to] faites-en un événement amusant où nous célébrons nos vies, quel que soit le carrefour que nous traversons avec ce diabète qui nous affecte à différentes étapes de notre vie », a déclaré Nail. « [We want] se réunir pour soutenir, célébrer, que vous êtes ici et que vous profitez pleinement de la vie.

Bien que ce soit la première fois que Nail participe à un événement de Diabète Canada, elle a déjà aidé à organiser des courses à Airdrie avec différentes organisations. Un ami l’a approchée avec l’idée d’organiser l’événement Diabetes Lace Up.

« Ma tante est diabétique, mon oncle est diabétique, le fils de ma belle-sœur, donc mon neveu, il est également diabétique », a déclaré Nail, ajoutant qu’elle a vu différentes personnes, y compris des amis, lutter contre les effets du diabète. et considère l’événement Lace Up comme un moyen de montrer son soutien.

Nail encourage les gens à s’inscrire et à se joindre à l’événement amusant, ou à apporter leur aide en faisant du bénévolat. Les entreprises locales auront des stands installés et un stand de concession sera disponible pour que les participants puissent manger sur le pouce.

« Nous aurons également un stand qui présentera des informations sur le diabète et les ressources disponibles pour les personnes qui ne sont pas familières ou qui commencent tout juste à en apprendre davantage sur le diabète », a déclaré Nail.

Les personnes intéressées à s’inscrire à la marche peuvent se rendre sur https://crm2.diabetes.ca/site/TR?pg=entry&fr_id=3204.