Peggy mi-carlin mi-chinoise à crête court pour le titre de “chien le plus moche de Grande-Bretagne”

Les amoureux des chiens ne le croiraient jamais, mais il y a un concours pour choisir « le chien le plus laid de Grande-Bretagne » organisé par une entreprise de photographie. Un toutou appelé Peggy est devenu le favori pour le titre « peu enviable » qui recherche le chien le plus « hideux ». Fait intéressant, les organisateurs pensent que chaque animal de compagnie qui n’est pas beau doit également se sentir spécial, ce qui les a inspirés à lancer un concours national pour rechercher le chien le plus laid du Royaume-Uni.

Peggy était la dernière qui restait, ce qui a fait que le propriétaire Holy Middleton “est tombé amoureux d’elle” et l’a adoptée à l’âge de six mois. “Tout d’abord, elle avait été laissée sur l’étagère, comme elle l’était, mais je suis juste un peu une ventouse pour l’outsider et pour tout ce qui est bizarre et étrange que d’autres personnes peuvent juger comme pas si attirant”, a-t-elle révélé. L’animal à crête mi-carlin mi-chinois tire son nom après que la grand-mère de Holly ait dit qu’elle ressemblait un peu à sa mère, qui s’appelait Peggy.

Le corps sans poils du chien maintenant âgé de quatre ans oblige Holly à la couvrir de pulls pendant l’hiver et à mettre de la crème solaire en été pour éviter que sa peau ne se brûle. Peggy de Leven dans l’East Yorkshire est l’un des sept animaux de compagnie à remporter le titre de “Britain’s Ugliest Dog”, un concours organisé par Parrotprint.com. Le toutou gagnant recevrait un prix de relooking et de séance photo par l’organisation.

Holly a déclaré qu’elle n’y avait pas beaucoup pensé avant d’inscrire Peggy au concours, car elle l’avait fréquemment ajoutée à plusieurs autres, bien que l’animal maigre n’en ait gagné aucun. Elle a fait remarquer: «Tout le monde ne pense pas qu’elle est belle. Nous le faisons, mais je peux comprendre pourquoi les autres ne le font pas. Les gens ont dit des choses comme ‘Comment avez-vous pu entrer votre chien ? C’est tellement cruel.

En effet, Holy pense que tous les chiens du concours sont beaux et qu’elle les aurait tous si elle le pouvait. Pendant ce temps, elle appelle Peggy “adorable” et “belle jour après jour”. Considérée comme un ajustement parfait pour la maison, Peggy et sa personnalité décontractée sont adorées par les membres de la famille de Holly.

