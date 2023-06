Peg Yorkin, leader féministe et philanthrope, décède à 96 ans

LOS ANGELES (AP) – Peg Yorkin, qui a fait don de 10 millions de dollars à une fondation féministe qu’elle a cofondée et a poussé à apporter la méthode d’avortement la plus courante aux États-Unis, est décédée dimanche soir.

Yorkin est décédée à 96 ans des suites d’une longue maladie, a déclaré sa fille Nicole Yorkin.

Peg Yorkin était présidente de la Feminist Majority Foundation, une organisation nationale qu’elle a cofondée en 1987 et qui se consacre à l’égalité des femmes, à la santé reproductive et à la non-violence.

« Avant tout, Peg était une philanthrope féministe, une dirigeante et une militante, qui était aussi une diseuse de vérité », a déclaré au magazine Eleanor Smeal, présidente de la Feminist Majority Foundation et éditrice de Mme.

Yorkin, avec d’autres leaders féministes de la fondation ainsi que d’éminents scientifiques, s’est rendu en Europe en 1990 pour présenter des pétitions aux sociétés pharmaceutiques exigeant la libération de la mifépristone aux États-Unis, où des groupes anti-avortement travaillaient pour empêcher que cela se produise, selon à l’organisation.

En 1991, Yorkin a annoncé qu’elle donnait 10 millions de dollars à la fondation, la moitié du don étant destinée à apporter la pilule abortive dans le pays.

« Pour ma part, je mets mon argent dans ma bouche », a déclaré Yorkin lors d’une conférence de presse en 1991. « J’appelle les femmes qui sont aussi en colère que moi… à se joindre à moi pour utiliser notre argent pour nous autonomiser. »

L’utilisation de la mifépristone a été approuvée aux États-Unis en 2000 et plus de 5 millions de personnes l’ont utilisée pour mettre fin à leur grossesse en toute sécurité. Le médicament a été ciblé par des ennemis de l’avortement, y compris des conservateurs chrétiens dont le procès actuellement devant les tribunaux cherche à annuler l’approbation de la Food and Drug Administration.

Yorkin a également été impliqué dans les efforts visant à augmenter le nombre de femmes dans les fonctions politiques. L’objectif de la campagne de féminisation du pouvoir était de recruter des candidates potentielles pour se présenter et remporter des sièges dans les législatures des États et au Congrès grâce à une tournée multi-États produite par Yorkin.

Avant que Yorkin ne s’implique dans les droits des femmes, elle a produit du théâtre en direct à Los Angeles, selon le site Web Feminist Majority. En 1986, Yorkin a travaillé avec Smeal, alors présidente de l’Organisation nationale pour les femmes, pour produire l’événement du 20e anniversaire de l’organisation avec des célébrités de la télévision et du cinéma, qui a relaté le mouvement féministe dans la promotion des droits des femmes. Yorkin a également produit une vidéo de l’émission, qui est utilisée dans les études féministes et disponible dans les bibliothèques.

Yorkin est né à New York le 16 avril 1927 de Dora et Frank Diem. Elle est diplômée de Roosevelt High School à Yonkers en 1943 et à 16 ans a été acceptée par le Barnard College grâce à une bourse. Elle a quitté Barnard après deux ans pour fréquenter le Neighborhood Playhouse, où elle a reçu des cours de danse de Martha Graham.

Lors d’une audition à Los Angeles, elle a rencontré Bud Yorkin, un jeune réalisateur qui deviendra plus tard connu pour les émissions de télévision « All in the Family » et « The Jeffersons ». Les deux se sont mariés en 1954 et ont eu deux enfants, Nicole et David. Le couple a divorcé en 1986.

Nicole et David sont scénaristes pour la télévision. Yorkin laisse également dans le deuil quatre petits-enfants.

