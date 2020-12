Les restrictions du COVID-19 dans toute la France doivent être levées plus lentement que prévu car le nombre de cas reste trop élevé, a confirmé jeudi le gouvernement français.

Le pays lèvera son verrouillage le 15 décembre, ce qui signifie que les gens n’auront plus à remplir de formulaire pour quitter leurs maisons.

Mais le confinement sera remplacé par un couvre-feu nocturne dans toute la France de 20h00 à 6h00 – une heure plus tôt que prévu initialement.

Il sera levé le 24 décembre mais laissé en place le soir du Nouvel An.

Pendant ce temps, les cinémas, les théâtres et les musées, qui devaient ouvrir le 15 décembre, devront rester fermés pendant au moins trois semaines supplémentaires, a déclaré le Premier ministre Jean Castex.

Les mesures plus strictes sont dues au fait que la courbe des cas de COVID-19 ne s’aplatit pas aussi vite que prévu, a déclaré Castex, avec environ 11000 nouvelles infections confirmées chaque jour au cours des jours précédents.

Le président Emmanuel Macron avait conditionné l’assouplissement des restrictions à la réduction de ce nombre à 5000 d’ici le 15 décembre.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a souligné que le pays « n’est pas sorti de la deuxième vague ».

« Nous n’atteindrons pas 5 000 cas par jour d’ici le 15 décembre, cela durera parce que l’hiver sera réglé. Les vacances et les fêtes de fin d’année augmenteront nos contacts sociaux. Le risque est que le nombre de cas graves augmente », a-t-il ajouté. .

Qu’est-ce qui va changer d’autre?

A partir du 15 décembre, les Français pourront à nouveau parcourir tout le pays sans avoir besoin d’un formulaire pour justifier leur déplacement – sauf pendant les heures de couvre-feu.

Un éventuel assouplissement des règles dans les lieux de culte a, quant à lui, également été reporté.

Les contrôles des autorités seront renforcés, a averti le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, les officiers devant être « inflexibles face aux rassemblements non autorisés et aux parties illégales ».

Depuis le début du deuxième lock-out national le 31 octobre, les agents ont effectué plus de 2,9 millions de contrôles et infligé plus de 285 000 amendes.

Quelle est la situation actuelle?

Castex a souligné que le nombre d’infections quotidiennes a été divisé par cinq depuis l’introduction du nouveau verrouillage et que le pays fait désormais partie de ceux d’Europe où l’épidémie est la plus «contenue».

Actuellement, une personne est hospitalisée toutes les minutes en raison du COVID-19 en France, a déclaré Veran, avec un patient admis en soins intensifs toutes les sept minutes. Le taux d’incidence est de 107 cas pour 100 000 habitants.

Mais la réduction du nombre de cas «plafonne» maintenant, la diminution du nombre de patients en soins intensifs ralentissant également.

La France est le troisième pays le plus touché d’Europe après le Royaume-Uni et l’Italie. Il a jusqu’à présent déploré la mort de 56 940 personnes et enregistré plus de 2,3 millions d’infections.