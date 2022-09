Peele et Key sur la réunion, en tant que démons, dans ‘Wendell & Wild’

TORONTO – Cela fait presque sept ans jour pour jour que le dernier épisode de “Key & Peele” a été diffusé, mais Jordan Peele et Keegan-Michael Key riffent à nouveau ensemble. Ils sont assis dans un hôtel de Toronto la veille de la première de la merveille d’animation image par image d’Henry Selick « Wendell & Wild » au Festival international du film de Toronto. Peele a co-écrit et produit le film avec le cinéaste “Coraline”, et lui et Key expriment les frères démons titulaires qui manipulent une adolescente gothique (exprimée par Lyric Ross) pour convoquer ses parents décédés au pays des vivants.

Dans la scène d’ouverture du film, Wendell et Wild exploitent une étrange machine dans un monde souterrain effrayant, et pourtant, même dans ce royaume sombre et fantastique, le tempo du rythme comique unique de Peele et Key est indubitable. Dans la cabine d’enregistrement exprimant la scène, ils se sont inspirés d’un vieux jeu d’improvisation de Second City qu’ils avaient l’habitude de faire appelé Make-a-Machine où une série de personnes miment une partie différente d’une chaîne de montage.

« Jouons-y tout de suite », dit Peele.

Et en un instant, les rouages ​​de l’un des plus grands duos comiques du siècle se remettent en marche. Key et Peele travaillent en harmonie syncopée, avec une symphonie de bips et de flous, tandis que Selick et Ross semblent incertains de leur rôle dans cette machine à comédie encore finement réglée. Finalement, les vitesses ralentissent.

“Ce n’est pas le jeu d’improvisation le plus drôle”, déclare Peele.

“Wendell & Wild”, que Netflix sortira en salles le 21 octobre et commencera à diffuser le 28 octobre, est un événement pour plusieurs raisons. C’est le premier film de Selick, le célèbre animateur de “The Nightmare Before Christmas”, depuis “Coraline” en 2009, une période de 13 ans au cours de laquelle il a passé des années sur un film Pixar qui a été brusquement annulé. Dans le monde de l’animation en stop-motion, “Wendell and Wild” se distingue également par son protagoniste noir audacieux et punk.

Mais pour beaucoup, l’attrait de voir, même sous forme de démon, Key et Peele réunis est quelque chose de spécial. Depuis la fin de “Key & Peele” en 2015, Peele s’est bien sûr lancé dans une carrière cinématographique ambitieuse et acclamée avec une trilogie de thrillers hallucinants dans “Get Out”, “Us” et “Nope” de cette année. Key a considérablement prolongé sa carrière d’acteur au cinéma, à la télévision et à Broadway.

“Je pense que les gens comprennent que lorsque Key et Peele font quelque chose, ça va être très spécial. Ça va être très intentionnel », dit Peele. “C’est certainement le premier mais je ne pense pas que ce sera le dernier par tous les moyens.”

Avec cela, Peele et Key se lancent à nouveau dans un moment impromptu, marmonnant un plan secret sur des appels téléphoniques frénétiques entre leurs mains et se moquant de Facetimes.

“C’était comme un flou”, dit Key à propos des cinq saisons de “Key & Peele”. “Il y a un sentiment général qu’il y avait de la passion, qu’il y avait de la concentration, qu’il y avait de l’amour. Il y avait là une alchimie. À certains égards, c’est complètement inexplicable. C’est ineffable. Cela a juste fonctionné.

Dit Peele: «C’est comme une chose frère. Il y a un lien familial qui est très fort. Rien ne peut se reproduire en passant par une période comme celle-là. En repensant à « Key and Peele », l’une de mes choses préférées est l’idée que l’on vous envoie des croquis et que les gens disent « Il y a Key and Peele » pour cela. »

Pour “Wendell & Wild”, les deux ont insisté pour être ensemble tout en enregistrant une grande partie des pistes vocales, désireux de retrouver l’énergie qu’ils avaient ensemble sur “Key & Peele”. (Ils ont également prêté leur voix à une paire de jouets en peluche dans “Toy Story 4”.)

“Il y a au moins trois albums comiques entiers d’extraits de ces gars qui ne font que riffer”, dit Selick. « Nous n’allions pas nous arrêter parce que c’était un miracle de les voir se reconnecter. C’était comme une classe de maître. Les meilleures lignes sont des choses auxquelles ils ont juste pensé spontanément.

Peele a en fait commencé à travailler avec Selick avant la fin de “Key & Peele”. (L’animation en stop-motion prend beaucoup de temps.) Mais, si quoi que ce soit, “Wendell and Wild”, avec des designs éblouissants et sombres et une histoire PG-13 centrée sur un traumatisme familial, marie la comédie précédente du duo avec les films plus cauchemardesques de Peele depuis.

« Il y a presque un sentiment d’évolution pour moi, d’une certaine manière », dit Key. “Il n’y avait que des allusions à la sensibilité de Jordan dans” Key and Peele “qui ont filtré ici et là à propos de quelque chose qui pourrait être étrange ou macabre.”