Peel signale le premier cas humain du virus du Nil occidental cette année | Caledon Citizen

19 septembre 2024 · 0 commentaires

Le service de santé publique de Peel a confirmé le premier cas humain de virus du Nil occidental (VNO) pour 2024 chez un résident de Mississauga.

Le virus du Nil occidental se transmet à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. La plupart des personnes qui contractent la maladie ne présentent aucun symptôme, mais certaines présentent des symptômes grippaux légers tels que fièvre, maux de tête, courbatures, légères éruptions cutanées et gonflement des ganglions lymphatiques. Dans de rares cas, les personnes infectées par le virus du Nil occidental développent une forme plus grave de la maladie. Les personnes de plus de 50 ans et celles dont le système immunitaire est affaibli présentent le risque le plus élevé de tomber gravement malades lorsqu’elles sont infectées par le virus du Nil occidental.

L’activité de la maladie fluctue chaque année et dépend des précipitations et de la température. Le service de santé publique de Peel surveille l’activité du virus du Nil occidental dans la population locale de moustiques adultes dans toute la région pendant la saison estivale. Les moustiques recueillis à Peel ont commencé à être positifs au virus du Nil occidental à partir du début du mois de juillet et les résidents sont plus susceptibles de rencontrer des moustiques infectés entre juillet et septembre.

Les résidents sont encouragés à se protéger des piqûres de moustiques en :

Appliquer sur la peau et les vêtements exposés un insectifuge approuvé contenant un ingrédient efficace contre les moustiques, comme le DEET ou l’icaridine. Lisez et suivez les instructions du fabricant pour une utilisation en toute sécurité;

Remarque : les nourrissons de moins de 6 mois ne doivent pas utiliser d’insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine. Utilisez plutôt une moustiquaire lorsque les bébés sont à l’extérieur dans un berceau ou une poussette.

Éviter les zones à forte population de moustiques et prendre des précautions supplémentaires entre le crépuscule et l’aube, lorsque les moustiques sont les plus actifs, et à tout moment dans ou à proximité de zones ombragées et boisées ;

Porter des vêtements amples, de couleur claire et à mailles serrées, tels qu’un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes pour protéger la peau exposée ;

S’assurer que tous les moustiquaires des fenêtres et des portes sont bien ajustés et exempts de déchirures et de trous ;

S’assurer que les ouvertures des barils de pluie sont toujours recouvertes d’un grillage ;

Retirez ou drainez les éléments de votre propriété qui retiennent de l’eau stagnante. L’eau stagnante pendant plus de sept jours est un lieu de reproduction idéal pour les moustiques. Vous pouvez signaler les sites d’eau stagnante au service de santé publique de Peel au 905-799-7700