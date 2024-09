Peel signale le premier cas humain de virus du Nil occidental cette année

Le service de santé publique de Peel a signalé le premier cas humain de virus du Nil occidental dans la région cette année.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le bureau de santé publique a indiqué que le cas concernait un résident de Mississauga. Le virus du Nil occidental est une infection transmise aux humains par la piqûre d’un moustique infecté.

L’unité de santé publique n’a divulgué aucune autre information sur la personne infectée.

« Bien que le risque global de contracter une infection par le virus du Nil occidental soit plus faible pendant les mois d’automne, ce cas renforce l’importance pour les résidents de se protéger contre les piqûres de moustiques », a déclaré le médecin-chef adjoint de la région de Peel, le Dr Nicholas Brandon, dans le communiqué.

L’affaire survient après Toronto a signalé son premier cas probable d’infection humaine Cas de virus du Nil occidental le mois dernier, et après que l’unité de santé de Peel a découvert des moustiques infectés Brampton en juillet.

La région de Peel surveille le virus du Nil occidental dans toute la région, qui comprend Brampton, Mississauga et Caledon, grâce à l’utilisation de 33 pièges à moustiques, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse précédent.

Ces pièges sont collectés et testés chaque semaine de juin à septembre, période pendant laquelle, selon l’agence de santé, les résidents sont les plus susceptibles de contracter le virus.

Bien que la plupart des personnes infectées ne présentent pas de symptômes, a indiqué la région dans un communiqué publié vendredi, d’autres peuvent avoir une grippe légère, une éruption cutanée, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et des ganglions lymphatiques enflés.

Dans de rares cas, la maladie peut être grave, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et celles de plus de 50 ans présentant un risque plus élevé de maladie grave, a indiqué l’unité de santé.

L’unité de santé publique a déclaré que les résidents peuvent se protéger du virus des manières suivantes :

Portez des chemises à manches longues et des pantalons de couleur claire lorsque vous êtes à l’extérieur.

Appliquez un insectifuge approuvé par Santé Canada et suivez les instructions du fabricant.

Soyez particulièrement prudent pendant les périodes de forte piqûre des moustiques, c’est-à-dire au crépuscule et à l’aube.

Éliminez l’eau stagnante de la propriété où les moustiques peuvent se reproduire.

Assurez-vous que les moustiquaires sont bien ajustées aux fenêtres et aux portes.

Couvrez les ouvertures des barils de pluie avec un grillage.

Les résidents peuvent s’inscrire auprès de la région pour obtenir plus d’informations sur le virus, ainsi que pour savoir quelles zones de Peel ont été infectées par des moustiques, a déclaré Peel Public Health.