Pedulla : le forfait Zirkzee coûte désormais plus de 90 millions d’euros

L’AC Milan est toujours en pourparlers sur un accord pour signer Joshua Zirkzee de Bologne pendant la fenêtre estivale, affirme Alfredo Pedullà, et les demandes ont été révélées.

Le journaliste s’est exprimé sur sa chaîne YouTube (via Radio Rossonera) pour donner les dernières nouvelles sur l’avenir de Zirkzee, étant donné qu’il est devrait être l’une des propriétés les plus en vogue du mercato à venir.

Il déclare que Milan « a essayé, essaie et apprécie grandement le profil, la qualité et le style de Zirkzee ». Cependant, il n’est pas vrai qu’il y ait des accords conclus et il est également faux que Thiago Motta l’ait demandé dans le cadre des négociations avec la Juventus pour y prendre la relève.

Le Bayern Munich, quant à lui, a encore des réserves quant à l’exercice de sa clause de rachat de 40 millions d’euros et ne s’est pas encore engagé dans un sens ou dans l’autre. Même s’il s’agit plutôt d’un non que d’un oui, le Bayern attendra son heure, étant entendu que toute personne intéressée pourra s’adresser à lui pour demander des informations.

Il y a un « problème très sérieux » selon Pedulla : son agent a certainement fait le tour des clubs et s’est entretenu avec la Juve et Milan. Il a précisé que le coût de l’opération démarre à partir d’un prix majoré de commissions d’au moins 65 à 70 millions d’euros. Il demandait un salaire de 5 M€ net par saison pour son client.

En supposant qu’il s’agisse d’un accord de cinq ans, le montage financier requis pour signer Zirkzee serait d’environ 90 à 95 millions d’euros nets, ce qui – en tenant compte des salaires bruts – s’élèverait à environ 115 à 120 millions d’euros.