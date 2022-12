Pedro Tanausu Placeres Stunner aide les frères Churchill à battre Mohammedan SC

Le Churchill Brothers FC a enregistré sa première victoire de la saison, alors qu’il effectuait un retour en deuxième mi-temps pour vaincre le Mohammedan SC 2-1 au Tilak Maidan mardi.

Mohammedan a pris les devants au début de la seconde période grâce au SK Faiaz, mais le défenseur vétéran Raju Gaikwad a rapidement ramené le match à égalité quelques minutes plus tard, avant que Pedro ‘Tana’ Tanausu Placeres ne scelle la victoire avec seulement six minutes de temps réglementaire.

Dans une première mi-temps qui a laissé les deux camps espérer plus d’intentions offensives, ce sont les Churchill Brothers qui ont pris le dessus dans les échanges d’ouverture. Abdoulaye Sane a été percé sur la gauche un peu avant le quart d’heure et a fait une course fulgurante dans la surface mahométane, mais une excellente défense a tenu le Français à distance.

Kean Lewis a tenté sa chance d’une tête à l’autre bout pour Mohammedan, 10 minutes plus tard, mais son tir n’a pas été cadré.

C’était une mi-temps au cours de laquelle les tâches défensives ont été exécutées à plein régime par les deux équipes, alors que les meneurs de jeu luttaient pour créer de nombreuses occasions – à tel point qu’aucune des deux équipes n’a réussi à enregistrer un tir cadré en première mi-temps.

Les deux équipes sont sorties avec plus d’élan en seconde période, mais c’est Mohammedan qui a pris la tête 10 minutes après le redémarrage grâce au SK Faiaz. Faiaz a été placé au but alors qu’il effectuait une course intelligente entre les lignes défensives de Churchill. Le joueur de 27 ans a contrôlé le ballon sur la volée et l’a frappé avec l’extérieur de sa botte pour envoyer le ballon au-delà du deuxième poteau et dans le filet.

L’avance de la Brigade noire et blanche n’a duré que quatre minutes, cependant, alors que l’ancien cheval de bataille des Churchill Brothers, Raju Gaikwad, a sauté au-dessus de son marqueur pour hocher la tête dans un coin de Quan Gomes, ramenant l’équipe locale à égalité avec 30 minutes de temps réglementaire. l’horloge.

Cependant, il n’y avait pas le temps de s’asseoir et d’admirer l’en-tête du manuel pour Churchill, car Mohammedan a rapidement sauté sur l’attaque, et quelques minutes plus tard, a failli reprendre la tête à deux reprises. Safiul Rahaman a envoyé un centre parfait de la droite vers l’attaquant Marcus Joseph, dont la tête bondissante avait un but écrit partout, mais le gardien des Red Machines Albino Gomes a réussi un arrêt aérien pour les caméras. Joseph était à nouveau dans la surface de réparation de Churchill, lorsqu’il dirigeait le coup franc de Nikola Stojanovic de la gauche. Alors que le gardien de but Gomes était resté enraciné à sa place cette fois-ci, la tête de Joseph a pris quelques centimètres de large.

À environ 20 minutes de la fin, Sane a également eu quelques occasions à l’autre bout; Sharif Mohammad a lancé un centre vers le Français depuis la gauche, alors que la tête du premier s’élargissait. Juste une minute plus tard, Sane a de nouveau réussi à se libérer de la défense musulmane et avec juste le gardien à battre, a envoyé son tir du pied gauche à côté du deuxième poteau.

Alors que les deux unités défensives semblaient exceller contre leurs adversaires respectifs, l’attaquant espagnol Tana, du côté local, a dribble deux défenseurs, est entré dans la surface mahométane et l’a fait exploser devant le gardien Zothanmawia.

Mohammedan a lancé des corps en avant dans le temps additionnel, à la recherche de l’égalisation, mais c’était Churchill sur le comptoir, qui avait la meilleure chance des phases finales. Tana a été joué derrière la défense des visiteurs alors qu’il la frappait sur la volée juste à l’intérieur de la surface, mais le ballon est allé à côté, car l’arbitre a rapidement mis fin au match.

