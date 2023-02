Pedro Porro: Tottenham signe l’arrière droit du Sporting Lisbonne avec un prêt de 5 millions de livres sterling avec une obligation d’achat de 39 millions de livres sterling en été | Nouvelles du football

Tottenham a signé l’arrière droit Pedro Porro du Sporting Lisbonne en prêt jusqu’à la fin de la saison avec une obligation d’achat pour 39 millions de livres sterling cet été.

Les Spurs ont payé des frais de prêt initiaux d’environ 5 millions de livres sterling pour signer le joueur de 23 ans le jour de la date limite.

L’Espagnol rejoint l’équipe d’Antonio Conte après des semaines de négociations prolongées avec le Sporting pour devenir la deuxième signature des Spurs de la fenêtre de janvier après l’arrivée en prêt d’Arnaut Danjuma.

Porro, qui a été un acteur clé du Sporting cette saison après avoir marqué trois buts et fourni 11 passes décisives en 26 apparitions dans toutes les compétitions, portera le maillot numéro 23 aux Spurs.

L’ancien défenseur de Manchester City pourrait être prêt à affronter son ancien club lors de ses débuts avec les Spurs, l’équipe de Conte affrontant les champions de Premier League à domicile dimanche, en direct sur Sports du ciel.

Dans une interview avec SPURSPLAYPorro a déclaré: “Je me sens bien à propos de ce déménagement. Je voulais vraiment venir ici. C’est une opportunité unique pour moi et j’espère que tout se passera bien.

“Je peux apporter beaucoup de caractère et de personnalité à cette équipe. Surtout, mon désir et ma volonté de gagner. J’ai aussi réussi à regarder pas mal de matchs de championnat cette saison, j’ai suivi nos matchs aussi, et en ce cas, je peux le dire maintenant ! Donc, oui, je peux apporter du caractère, du désir et une bonne attitude.

“C’est un de mes rêves depuis que je suis enfant de jouer en Premier League. J’espère que cela se réalisera, que ça se passera bien ce dimanche et que nous remporterons la victoire.”

Doherty rejoint Atleti gratuitement | Spence prêté

Matt Doherty a quitté Tottenham pour rejoindre l’Atlético Madrid





L’arrivée de Porro a entraîné le départ des autres arrières droits Matt Doherty et Djed Spence le jour de la date limite, le premier déménageant définitivement tandis que le second est sorti en prêt.

Doherty a rejoint l’Atletico Madrid sur un transfert gratuit après la résiliation mutuelle de son contrat avec les Spurs pour lui permettre de rejoindre le club espagnol jusqu’à la fin de la saison.

L’international de la République d’Irlande quitte Tottenham après avoir fait 71 apparitions dans toutes les compétitions et marqué trois buts depuis son arrivée des Wolves en août 2020 pour environ 15 millions de livres sterling.

Le départ de Doherty devait être un prêt, mais cela aurait pris Tottenham jusqu’à neuf joueurs en prêt et la limite de la FIFA est de huit.

Spence est devenu leur huitième joueur prêté après avoir rejoint l’équipe française de Rennes sur un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur de 22 ans a rejoint Harry Winks, Tanguy Ndombele, Bryan Gil, Joe Rodon, Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso et Destiny Udogie en prêt.

Djed Spence passera le reste de cette saison en prêt à Rennes en Ligue 1





Un communiqué des Spurs a déclaré sur Doherty: “Nous avons mutuellement convenu de la résiliation du contrat de Matt Doherty pour lui permettre de rejoindre un autre club.

“Nous tenons à remercier Matt pour ses services et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.”

Doherty sera présenté en tant que joueur de l’Atletico Madrid mercredi à 12h30.

Analyse : une mise à niveau majeure à un poste clé

Porro a rejoint définitivement le Sporting depuis Manchester City l’été dernier





Nick Wright de Sky Sports :

Le système 3-4-2-1 préféré d’Antonio Conte nécessite des ailiers efficaces et si Ivan Perisic a renforcé son côté gauche, son côté droit a été négligé. Jusqu’ici.

Pedro Porro arrive aux Spurs après avoir émergé comme l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe au sein du Sporting Lisbonne, marquant neuf buts et fournissant 13 passes décisives en 67 matches de Primeira Liga depuis son arrivée de Gérone en 2019.

Il a aidé l’équipe portugaise à remporter un doublé en championnat et en coupe lors de sa première saison au club et ce succès lui a permis de se tester contre des adversaires de la Ligue des champions, y compris les Spurs cette saison, et le Borussia Dortmund et Manchester City la saison dernière.

Il a relevé ce défi, prouvant sa capacité à exceller au plus haut niveau à la fois en possession et hors possession, mais c’est sa menace offensive qui est la clé de son attrait pour Conte et les Spurs.

Porro est bien plus productif qu’Emerson Royal offensivement





Jusqu’à présent cette saison, Emerson Royal et Matt Doherty n’ont réussi que deux buts et une passe entre eux sur un total combiné de 28 apparitions en Premier League.

Le Brésilien a été le premier choix pendant la majeure partie de la campagne et un examen plus approfondi des chiffres montre encore plus clairement le contraste entre sa production et celle de Porro.

Porro a créé sept fois plus d’occasions toutes les 90 minutes qu’Emerson et ses nombres de passes décisives, de centres, de tirs et de dribbles réussis sont également considérablement plus élevés. Il représente une mise à niveau significative pour les Spurs dans une position cruciale.

Comment Man City pourrait bénéficier d’un accord

Porro a affronté Tottenham deux fois en Ligue des champions cette saison





Manchester City devraient bénéficier du déménagement de Porro dans le nord de Londres car ils ont une clause de vente estimée à 30%.

L’accord de 39 millions de livres sterling de Tottenham permettrait à City de gagner 11,7 millions de livres sterling grâce au transfert.

Porro a rejoint le Sporting depuis City pour 7,2 millions de livres sterling l’été dernier après une période de prêt réussie avec les Lions.

Il n’a joué aucun match pour l’équipe de Pep Guardiola, qui l’a signé pour 11 millions de livres sterling de l’équipe espagnole de Gérone en août 2019.