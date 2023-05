Pedro Pascal parle de ses projets de bébé et de ses enfants dans une vidéo amusante sur « Papa » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Carl Timpone/BFA.com/Shutterstock

Le « papa » d’Internet Pedro Pascala remis les pendules à l’heure concernant le fait de devenir le vrai père de n’importe qui lors d’une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodien le 24 mai. Alors qu’il était assis à la Table ronde THR aux côtés d’autres mecs d’Hollywood, ses fans ont demandé à l’homme de 48 ans ce que c’était que d’être appelé « papa ». « Ouais, je m’amuse bien avec ça » Le dernier d’entre nous dit l’étoile. « Je pense que cela semble un peu lié au rôle. » Quand Ponts Jeff, 73 ans, a demandé à Pedro s’il était un vrai père, il a plaisanté : « Je ne suis pas papa ! Et je ne serai pas papa !

De plus, le natif du Chili a poursuivi en expliquant combien de ses rôles étaient des figures paternelles pour les personnages de ses co-stars. « Il y a eu une période où Le Mandalorien est très papa de bébé Grogu. Joël [from The Last of Us] est très papa pour Ellie », a-t-il déclaré. « Ce sont des parties de papa, c’est ce que c’est. » Succession étoile Kieran Culkin, 40 ans, n’a pas pu s’empêcher d’intervenir et a plaisanté sur ses « parties de papa » en réponse à Pedro. « Je suis papa [and] personne n’aime mes rôles de papa », a plaisanté le père de deux enfants.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Plus tard dans la vidéo, Pedro a expliqué ce que les fans lui feraient quand ils l’auraient rencontré après son succès sur Game of Thrones. « Je me souviens tôt, à cause de Game of Throneset la façon dont mon personnage [Oberyn Martell] mort – en parlant de toucher – les gens étaient super à prendre des selfies avec leurs pouces dans les yeux », a-t-il expliqué. « Et au début, j’étais si sérieux et plutôt heureux du succès du personnage dans la série et je les laisserais faire. » Pedro a décidé d’arrêter de permettre aux fans de le toucher après avoir contracté une infection oculaire en raison des interactions physiques constantes.

Plus récemment, avant l’interview de mercredi, Pedro a porté un ensemble rouge grésillant au Met Gala le 1er mai. La sensation télévisée a audacieusement associé une chemise rouge vif Valentino avec une longue cape et un short noir. Pedro a noué le look avec des bottes de combat en cuir noir, une cravate noire et quelques bagues en or. Ce soir-là, il a même retrouvé son Le dernier d’entre nous co-vedette, Bella Ramsey19 ans, à poser pour un selfie avec le directeur créatif de Valentino, Pier Paolo Piccioli. La série à succès HBO a été créée en janvier 2023, environ deux mois avant la première de la finale de la saison en mars.

Outre son travail récent, Pedro a récemment fait la une des journaux pour se remémorer son camée sur Buffy contre les vampires lors d’une interview le 1er mars. Après Sarah Michelle Gellar, 45 ans, a partagé une capture d’écran de leur scène ensemble, Pedro était ravi qu’elle se souvienne de lui. « Ce que je viens de découvrir me passionne beaucoup, et j’ai hâte de récupérer mon téléphone pour pouvoir le rechercher moi-même – Sarah Michelle Gellar se souvient de moi », a-t-il déclaré. Accéder à Hollywood. « Je veux qu’elle sache que je me souviens de chaque instant du tournage de cet épisode, aussi bref soit-il. »

Plus Nouvelles des célébrités

Lien connexe En rapport: ‘The Mandalorian’ Saison 4: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.