Pedro Pascal fait un commentaire hilarant sur l’entraînement « Gladiator II » de Paul Mescal

Pedro Pascal et Paul Mescal se sont tous deux entraînés pour incarner leurs personnages dans « Gladiator II ».

Pedro Pascal parle de sa formation et de celle de sa co-star Paul Mescal pour Ridley Scott Gladiateur II.

Pedro joue Marcus Acacius Gladiateur II. Le film suit Lucius Verus (Paul Mescal), le fils du personnage de Russell Crowe, Maximus, dans le film original de 2000.

Dans une nouvelle interview, Pedro a révélé qu’il n’avait pas besoin de s’entraîner pour ce rôle, mais qu’il l’avait quand même fait car cela faciliterait l’exécution de certains mouvements.

«Je n’étais dans aucune directive du film pour me mettre en forme, mais je l’ai fait. Principalement pour ne pas me blesser, et ça n’a pas marché. J’ai quand même été blessé », a-t-il déclaré. ET. « Je suis devenu plus fort que je ne l’ai jamais été juste pour pouvoir vraiment jouer le personnage. »

« J’arrive définitivement au point où je ne peux plus me réveiller et faire des choses comme ça, alors je me suis préparé pour ça », a déclaré le Jeu de Trônela star. « Avant, j’étais capable de me réveiller et de faire ce genre de choses, mais les choses ont changé et je savais donc que je voulais pouvoir faire ces choses. »

« Je me suis entraîné et j’ai évidemment beaucoup répété pour pouvoir le faire », a-t-il ajouté.

Lorsque l’animateur a déclaré que sa co-star, Paul trouvait amusant de s’entraîner pour le film.

Pedro a répondu : « Ouais, je parie que c’était le cas. Je parie que c’était amusant pour lui. Peut-être que ça aurait été amusant pour moi aussi si j’avais 20 ans de moins.

Aux côtés de Pedro Pascal et Paul Mescal, Gladiateur II met en vedette Denzel Washington et devrait sortir en salles le 22 novembre.