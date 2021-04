L’attaquant des loups Pedro Neto ratera le reste de la saison de Premier League après s’être blessé au genou, tandis que le milieu de terrain Ruben Neves a été testé positif au coronavirus.

Neto a été retiré dans la première moitié de la victoire 1-0 des Wolves à Fulham vendredi soir et sera opéré plus tard cette semaine.

La nouvelle signifie que l’international portugais de 21 ans pourrait manquer le championnat d’Europe de cet été.

Un communiqué du club disait: « Pedro Neto a subi une blessure importante à sa rotule (genouillère) lors du match contre Fulham et, à la suite d’un examen avec un spécialiste du genou à Londres ce week-end, une intervention chirurgicale est prévue pour plus tard cette semaine.

« Malheureusement, il ne devrait pas revenir jouer avant la saison prochaine. »

Sur Neves, le communiqué a ajouté: « Ruben Neves a été testé positif pour Covid-19 et s’auto-isole conformément aux directives du gouvernement. »

















3:18



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire des Wolves sur Fulham en Premier League



Plus à venir….

Il s’agit d’un reportage de rupture sur Wolverhampton Wanderers qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres des actualités sportives et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés: Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles des transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.