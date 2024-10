Pedro Martínez jouera la demi-finale de la Faulcombridge

Pedro Martínezprimer cabeza de serie de la Copa Faulcombridge qui se dispute en València, disputera l’une des demi-finales du tournoi ATP Challenger 125 contre le Colombien Daniel Elahi Galán.

Le teniste d’Alzira a été battu par le jeune péruvien Ignacio Buse, qui a résisté au premier set et a cédé avec plus de facilité la deuxième manche alors que le valencien le minait avec de nombreuses défaites et subidas au rouge (7-5, 6- 3). Antes Galán a ouvert la journée avec un travail victorieux avant le Choinski anglais par 6-3, 3-6 et 6-2.

La journée de cette journée a été marquée par le sport adapté et a développé une activité dirigée par la Fondation du Levante UD qui a ramené les médaillés paralimpiques Ricardo Ten, Martín de la Puente et Daniel Caverzaschi.

De plus, le président du CT Valencia, Ole Andresen et le directeur de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, Pablo Andújar, ont pris le compromis d’organiser en 2025 de manière parallèle au tournoi d’un tennis en chaise de roue.