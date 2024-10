Pedro Martínez complète le pronostique et se met en finale lors de son apparition contre le Colombien Galán

Valence, 12 octobre (EFE) Daniel Elahi Galán.

Le joueur d’Alzira, actuellement au point 45 du « classement » de l’ATP, est impuso par 7-5 et 6-3 dans le tournoi qui se dispute au Club de Tenis Valencia et qui a cambiado ses fechas pour s’établir comme un puissante option pour arrêter la terre battue en Europe.

Martínez, actuellement le deuxième espagnol contre Carlos Alcaraz, qui est troisième, a été éliminé lors de sa première partie dans cette Copa Faulcombridge contre l’estadounidense Emilio Nava (7-6 et 7-6), dans les huit dernières finales avec le deshizo des francés Arthur Gea (6- 3 et 7-6) et en quarts de finale du péruvien Ignacio Buse (7-5 ​​et 6-3).

Créé en 1933, le tournoi a eu lieu lors de sa conquête par des joueurs comme Manolo Santana, Manuel Orantes et David Ferrer et dans cette édition il a subido de categoría dans le classement de l’ATP. EFE