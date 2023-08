Pedro de Flamengo a frappé. Va-t-il faire dérailler la course Libertadores ?

Le statut de Pedro avec Flamengo reste en suspens après une agitation dans le vestiaire impliquant un entraîneur adjoint. Stringer/Agence Anadolu via Getty Images

Les huitièmes de finale de la Copa Libertadores débutent cette semaine avec 16 équipes. A la fin du mois, il n’en restera plus que quatre debout. Et devant un mois d’août aussi décisif, le ton dominant est celui de la tourmente.

Cela s’applique certainement aux champions en titre Flamengo. Les géants de Rio de Janeiro sont revenus par derrière pour remporter une splendide victoire en championnat contre l’Atletico Mineiro samedi soir – le tout éclipsé par les événements dans le vestiaire après le match. L’avant-centre Pedro, star de la conquête l’an dernier et membre de l’équipe brésilienne de Coupe du monde, perd de l’espace depuis l’arrivée en avril du dynamique entraîneur argentin Jorge Sampaoli. Sur le banc pour ce match, Pedro aurait refusé de s’échauffer, et après une dispute d’après-match, il a été frappé par l’entraîneur adjoint Pablo Fernandez.

Le retour à Rio a été retardé tandis que Pedro s’est rendu dans un poste de police local pour déposer une plainte officielle, et avec tous ses coéquipiers le soutenant, le club a été plongé dans la crise. Fernandez devait clairement être licencié, mais cela ferait-il également tomber Sampaoli? Les implications juridiques étaient lourdes. Se débarrasser de Sampaoli aurait un coût énorme, et il semble donc qu’il reste.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais à quel point les relations entre lui et les joueurs sont-elles tendues ? Fernandez était l’homme de Sampaoli. Flamengo a annoncé son intention d’infliger une amende à Pedro pour son refus de s’échauffer, et le joueur ne s’est pas présenté à l’entraînement lundi matin. Peut-être est-il tout aussi bien que Flamengo ne soit pas en action avant jeudi soir.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

Mais quelles que soient les répercussions de la fièvre du samedi soir, Flamengo est toujours le favori pour dépasser Olimpia du Paraguay, qu’il a vaincu 9-2 au total lorsque les équipes se sont rencontrées dans cette compétition il y a deux ans. Non seulement Olimpia semblerait dépassé, mais ils ont aussi beaucoup d’agitation, avec une séquence de résultats décevants menant au limogeage de l’entraîneur Diego Aguirre et à son remplacement par l’ancien arrière droit paraguayen Francisco Arce.

Olimpia est l’un des quatre clubs à avoir changé d’entraîneur depuis la fin de la phase de groupes Libertadores fin juin. Le patron argentin Eduardo Coudet vivait une relation tendue avec les dirigeants de l’Atletico Mineiro. Il est passé à autre chose, mais le remplacer par l’ancien vétéran vainqueur de la Coupe du monde, Luiz Felipe Scolari, n’a fait qu’empirer les choses, jusqu’à présent du moins. L’Atletico n’a remporté aucune victoire en neuf matchs et est désormais clairement négligé dans une égalité alors qu’il y a quelques semaines, il semblait très égal. Dans le seul affrontement entièrement brésilien de la ronde, l’Atletico Mineiro affrontera Palmeiras, champion du tournoi 2020 et 21, qui les a éliminés de justesse au cours des deux dernières saisons.

Pendant ce temps, Coudet est retourné dans l’un de ses anciens clubs, Internacional, qui a étonnamment limogé Mano Menezes, un autre ancien patron de l’équipe nationale du Brésil, pour lui faire place. Coudet lui-même dit que ce récent bouleversement signifie que les Argentins de River Plate sont les favoris de leur match nul – l’une des deux fascinantes rencontres entre le Brésil et l’Argentine.

Dans l’autre, Fluminense, entraîné par le nouveau sélectionneur brésilien Fernando Diniz, affrontera Argentinos Juniors, le match aller à Buenos Aires mardi soir donnant le coup d’envoi. La forme libre, le football relativement peu structuré de Diniz est très intéressant. Mais les critiques soulignent son manque de gros titres et la tendance de ses équipes à se retirer après un bon départ. Fluminense a certainement connu une sorte de crise ces derniers temps et pourrait être testé par une équipe d’Argentinos Juniors qui manque peut-être de qualité exceptionnelle mais qui est bien dirigée par le très prometteur Gabriel Milito.

L’autre club à avoir subi un changement d’entraîneur est l’Atletico Nacional de Colombie, où les retombées de la perte d’une finale nationale ont coûté le travail au Brésilien Paulo Autori, jugé trop défensif pour les traditions offensives de l’équipe. Son ancien assistant William Amaral est devenu intérimaire et son avenir sera probablement déterminé par le résultat des deux matchs contre le Racing d’Argentine. L’Atletico Nacional a subi un coup dur pour le vétéran Dorlan Pabon, co-meilleur buteur de la phase de groupes.

Mais le Racing a été victime de l’autre source de turbulences – la fenêtre de transfert en milieu d’année. Ils ont perdu le milieu de terrain vedette hors contrat Mathias Rojas lors d’un transfert gratuit aux Corinthians du Brésil – une décision qui met en évidence le déséquilibre des pouvoirs dans le football sud-américain contemporain. Rojas a laissé une équipe encore en huitièmes de finale pour un club éliminé en phase de groupes – mais il peut gagner beaucoup plus dans son nouvel environnement.

De même, le Nacional d’Uruguay a vu ses préparatifs pour la rencontre avec Boca Juniors bouleversés par le transfert du gardien Sergio Rochet à l’Internacional du Brésil. Boca, quant à lui, vit les bénéfices du mercato. Ils viennent d’annoncer l’attaquant uruguayen Edinson Cavani comme renfort glamour. Si peu impressionnant cette année, le moral est soudainement plus élevé autour de Boca après une série de cinq victoires consécutives (et sept victoires et un nul dans les huit derniers). Les matches ont également été gentils avec eux, les gardant à l’écart des adversaires brésiliens jusqu’à la demi-finale au moins. Boca aurait-il soudainement émergé comme la plus grande menace pour la récente domination brésilienne ?

L’Equateur Independeiente del Valle pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet. Ils sont clairement favoris contre le Deportivo Pereira de Colombie. Bolivar de Bolivie espère que l’altitude extrême de La Paz les aidera à se forger une avance au match aller contre les finalistes battus l’an dernier, l’Athletico Paranaense du Brésil.

Et puis, bien sûr, il y a River Plate, les nouveaux champions d’Argentine, soutenus par le stade avec la plus grande capacité d’Amérique du Sud. Mais ils ne sont pas à l’abri des turbulences du mois d’août. Peuvent-ils s’accrocher à l’avant-centre Lucas Beltran, si impressionnant ces derniers mois, qui suscite entre autres l’intérêt de la Fiorentina ? Et le milieu de terrain offensif uruguayen Nicolas de la Cruz est lié à un départ.

L’agitation, ou son potentiel, est garantie jusqu’au début du mois de septembre, lorsque la fenêtre de transfert se fermera et que quatre équipes devront se battre pour le titre Libertadores.