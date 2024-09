Pedro Almodovar remporte le Lion d’or au festival de Venise – DW – 09/08/2024

Le réalisateur espagnol Pedro Almodovar a remporté samedi le Lion d’or de Venise pour son film « La Chambre d’à côté ».

Le film a reçu une ovation debout de 18 minutes lors de sa première au Festival international du film de Venise plus tôt dans la semaine.

Que savons-nous de ce prix ?

Almodovar a reçu un Oscar pour l’ensemble de sa carrière à Venise en 2019 pour ses films en langue espagnole. Il a également remporté un Oscar dans la catégorie meilleure langue étrangère pour le film Tout sur ma mère en 1999.

« The Room Next Door » est le premier long métrage en anglais d’Almodovar et aborde les questions d’euthanasie et de changement climatique.

Après avoir reçu son prix, Almodovar a déclaré que l’euthanasie ne devrait pas être bloquée par la politique et la religion.

« Je crois que dire au revoir à ce monde proprement et avec dignité est un droit fondamental de tout être humain », a-t-il déclaré.

Il a également remercié Tilda Swinton et Julianne Moore pour leurs performances dans le film.

« Ce prix leur appartient vraiment, c’est un film sur deux femmes et les deux femmes sont Julianne et Tilda », a-t-il déclaré.

Autres récompenses à Venise

Le Grand Prix du Jury, considéré comme un prix complémentaire au Lion d’Or, a été décerné à la réalisatrice italienne Maura Delpero pour son drame sur la Seconde Guerre mondiale « Vermiglio ».

L’actrice australienne Nicole Kidman a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film « Babygirl », où elle incarne une PDG qui a une liaison avec une jeune stagiaire.

Le Français Vincent Lindon a remporté le prix du meilleur acteur pour « Le Fils tranquille », un drame en langue française qui traite du thème de la radicalisation d’extrême droite.

L’Américain Brady Corbet a remporté le prix du meilleur réalisateur pour le film « The Brutalist », qui raconte l’histoire d’un survivant hongrois de l’Holocauste qui s’installe aux États-Unis.

