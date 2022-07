Pedri suit les traces de Barcelone alors que le numéro de maillot 2022/23 est révélé

Le numéro de maillot de Pedri pour la saison 2022/23 a été dévoilé vendredi par le FC Barcelone.

Le jeune a reçu le maillot n ° 16 lors de sa première saison avec le club, le maillot n ° 8 étant alors occupé par l’international bosniaque Miralem Pjanic.

Pedri a été contraint de se battre pour sa place et un meilleur numéro, et l’a fait, aidant Barcelone à la Copa del Rey 2021 sous Ronald Koeman. Mais alors que Pjanic était prêté à Besiktas, Pedri conservait toujours le n ° 16 alors que le n ° 8 était remis à la place au retour de Dani Alves.

Cependant, maintenant que le Brésilien a quitté le club pour la deuxième fois, Pedri a finalement reçu le numéro 8 tant convoité.

C’est huit ! 8️⃣ — FC Barcelone (@FCBarcelona) 8 juillet 2022

Pedri étant désormais le n ° 8 de Barcelone, il verra inévitablement les comparaisons avec Andreas Iniesta, qui a également revêtu le n ° 8 en Catalogne. Mais il ne semble pas s’en soucier.

Le jeune milieu de terrain a déjà parlé des comparaisons avec Iniesta, déclarant : “Je suis conscient de l’importance que j’ai au Barça et je peux y faire face sereinement. L’équipe est plus importante que le joueur.

« C’est flatteur d’être comparé à votre héros parce que vous faites bien les choses. Iniesta était un brillant fou et je le prends comme une motivation.

Pedri a également évoqué la possibilité que lui et Gavi deviennent les nouveaux Xavi et Iniesta : « Espérons que nous pourrons être un duo comme Xavi et Iniesta, mais il sera difficile de répéter ce qu’ils ont fait.

“J’ai une relation spéciale avec lui et je l’apprécie vraiment, il a un grand potentiel.”

