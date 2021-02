BARCELONE, Espagne: Ce n’est pas un hasard si Pedri Gonzlez évoque ces éclairs de génie de jeu exquis que les fans de Barcelone recherchent depuis l’époque d’Andrs Iniesta.

L’Espagnol de 18 ans qui profite d’une excellente première saison à Barcelone a grandi en absorbant tous les Iniesta qu’il pouvait trouver, en regardant des matchs dans le fan club fondé par son grand-père chez lui sur l’île de Tenerife et en revivant les moments les plus impressionnants de son idole. sur Internet.

J’ai toujours aimé Iniesta et sa façon de jouer au football, à cause de la façon dont il était à la fois sur le terrain et en dehors, a déclaré Pedri à l’Associated Press lors d’un récent appel vidéo. Il a été ma référence et j’ai essayé de me modeler sur lui.

La ressemblance entre le style de jeu et le comportement est étrange. Comme Iniesta, Pedri est soyeux avec le ballon sur ses pieds, avec ses dribbles et ses passes dans des espaces restreints. Il partage également la grande fraîcheur de l’Espagne sous pression et transmet un calme similaire lorsqu’il prend des décisions en une fraction de seconde avec le ballon.

Sa vie sans football est, comme Iniesta, centrée sur sa famille; Il a dit que lorsque ses parents font le voyage depuis les îles Canaries pour lui rendre visite et son frère aîné à Barcelone, ils aiment jouer à des jeux de société.

Pedri a marqué trois buts cette saison, mais ce sont ses passes et son jeu de jambes avec le ballon qui l’ont distingué. Deux fois cette saison, Pedri a produit des films sans regard avec l’arrière de son talon pour faire rouler le ballon derrière et préparer Lionel Messi pour les buts. Ces moments de majesté établissent instantanément des comparaisons avec Iniesta, qui a envoyé à Pedri un message l’encourageant à continuer à travailler dur lorsqu’il a rejoint le club.

La vérité est que quelque chose doit être resté coincé », a déclaré Pedri. «Je pense avoir vu toutes les vidéos de (Iniesta) sur YouTube. Je n’ai jamais manqué un de ses matchs, alors j’imagine qu’une partie s’estompe.

C’est peut-être quelque chose que j’ai appris d’Andrs, mais la vérité est que ce sont des choses qui se produisent simplement sur le terrain. Si soudainement vous entendez Leo, vous savez que vous lui avez donné le ballon car il créera un danger et finira par marquer comme toujours.

Impressionné par l’équilibre de son coéquipier adolescent, l’attaquant Martin Braithwaite a décrit Pedri comme un joueur vétéran dans le corps d’un jeune joueur.

Pour Pedri, c’est juste la façon dont il a toujours joué.

Depuis que je suis petite, j’ai eu ce sentiment de calme, et j’ai toujours joué comme ça en tant que garçon à Tegueste (sa ville natale), alors pourquoi changerais-je au Camp Nou? Dit Pedri.

Pedri a été le plus grand succès de signature pour un club qui a dépensé environ 430 millions d’euros (512 millions de dollars) pour signer Philippe Coutinho, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele ces dernières années, pour ne pas les voir jouer comme les meilleurs joueurs. Au cours de cette période, Barcelone a raté d’autres jeunes talents espagnols comme Marco Asensio, dont l’agent aurait été en pourparlers avec Barcelone jusqu’à ce que le Real Madrid le fasse entrer et le recrute.

Comparé à ces transferts gargantuesques, Pedri était un vol complet. Il a coûté 5 millions d’euros à Barcelone (6,1 millions de dollars) en 2019 alors qu’il sortait pour le club de division inférieure de Las Palmas aux îles Canaries. Pedri est resté en prêt à Las Palmas la saison dernière avant de déménager à Barcelone avec son frère aîné agissant comme chaperon et colocataire.

Pedri remercie l’entraîneur Ronald Koeman pour sa franchise lorsqu’il s’est exprimé peu de temps après leur arrivée à Barcelone l’année dernière.

Un jour, il m’a pris à part et m’a dit qu’il ne savait pas grand chose de moi, qu’il m’avait à peine vu jouer et que je devrais lui montrer ce que je peux faire en pratique, se souvient Pedri. J’en ai tiré la motivation. Je savais que je devais travailler aussi dur que quiconque pour gagner ma place.

Koeman a dû immédiatement aimer ce qu’il a vu de Pedri. Alors que le Néerlandais a joué avec sa formation de départ, Pedri est le seul nouveau venu dont l’entraîneur ne se passera pas.

Pedri mène Barcelone en apparitions. Koeman l’a essayé dans toutes les positions de milieu de terrain et d’attaque sauf l’attaquant jusqu’à ce qu’il choisisse de l’aligner aux côtés de Frenkie de Jong à l’intérieur de son milieu de terrain.

Pedri montre un niveau de maturité au-delà de ses années, a déclaré Koeman après que Pedri ait marqué un but et aidé Messi pour un autre lors d’une victoire 3-2 à l’Athletic Bilbao le 6 janvier.

La chimie sur le terrain de Pedris avec Messi a de nombreux fans de Barcelone dans l’espoir qu’il pourrait aider à convaincre l’Argentin de rester dans le club qu’il envisage de quitter après 20 ans remplis de titres. Pedri, cependant, a déclaré que même s’il espérait que Messi ne partirait pas, il suffisait de jouer avec le plus grand joueur de tous les temps du club et d’apprendre des choses.

(Messi) donne des conseils très précieux, sur la façon dont vous devez rester concentré, sur la façon de jouer dans les espaces entre les lignes défensive et milieu de terrain, a déclaré Pedri. Quant à savoir s’il reste ou part, je ne m’implique pas là-dedans. C’est sa décision et la seule chose que nous pouvons faire est de l’aider pendant qu’il est ici, et nous espérons que ce sera pour de nombreuses années à venir.

