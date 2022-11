Pedri et Gavi évoquent les souvenirs de Xavi Hernandez et Andres Iniesta dans la déroute espagnole – Coups et ratés de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Pedri, Gavi évoquent les souvenirs de Xavi, Iniesta

“Notre seul objectif est de contrôler le jeu en permanence”, a déclaré Luis Enrique quand tout était terminé. L’Espagne l’a fait, battant le Costa Rica 7-0, en partie grâce à l’influence de leurs deux sensations adolescentes.

Pedri et Gavi ont été tout simplement exceptionnels lors du match d’ouverture de l’Espagne, séparant leurs adversaires apparemment à volonté. Aidés par la présence de leur coéquipier barcelonais Sergio Busquets, ils ont réussi 152 des 162 passes à eux deux.

Ce n’est pas tout ce qu’ils ont fait non plus.

Image:

L’Espagnol Gavi a marqué son cinquième but lors de la victoire 7-0 contre le Costa Rica





Pedri s’est créé une succession d’occasions de marquer avant son retrait, tandis que Gavi, le plus jeune joueur espagnol à avoir disputé une Coupe du monde à 18 ans et 110 jours, est devenu le plus jeune buteur de la compétition depuis Pelé en 1958, sa superbe frappe pour le cinquième but final. une performance individuelle assez brillante.

Alors que l’Espagne cherche à retrouver ses anciennes gloires, il est impossible de regarder Pedri et Gavi sans se souvenir de Xavi Hernandez et Andres Iniesta, coéquipiers de Barcelone d’une génération précédente, qui, avec Busquets, ont contribué à transformer La Roja en Coupe du monde. et vainqueurs du Championnat d’Europe il y a dix ans.

Il y a un long chemin à parcourir s’ils veulent égaler ces exploits, bien sûr. Les vrais tests sont encore à venir pour l’équipe d’Enrique lors de ce tournoi. Mais ce que font Pedri et Gavi est déjà extraordinaire. À l’âge de Gavi, ni Xavi ni Iniesta n’avaient fait une apparition senior pour Barcelone, sans parler de l’Espagne.

L’avenir pourrait difficilement être plus radieux.

Nick Wright

La Croatie et Modric montrent des signes de régression

Image:

La Croatie n’a pas réussi à se frayer un chemin au-delà du Maroc





La Croatie démarre toujours lentement, ayant perdu son match d’ouverture lors de trois de ses cinq participations à la Coupe du monde, à l’exception de 1998 et 2018, lorsqu’elle a atteint la finale.

Mais contre le Maroc mercredi, c’était comme si l’accent était mis sur le fait de jouer pour ne pas perdre.

L’équipe de Zlatko Dalic est 12e au classement FIFA, 10 places au-dessus du Maroc, mais elle s’est annulée dans ce match d’ouverture du Groupe F. Les Lions de l’Atlas n’ont perdu que deux fois depuis le début de 2021 – une fois aux tirs au but contre l’Égypte en Coupe d’Afrique des Nations – et on comprend pourquoi ils sont si difficiles à battre sur cette preuve.

Image:

Le Croate Luka Modric a remporté le Ballon d’Or 2018.





La qualification de la Croatie pour la Coupe du monde s’est déroulée sans heurts et ils ont dominé leur groupe de la Ligue des Nations devant la France, mais n’ayant pas réussi à battre le Maroc, les bookmakers se sentiront justifiés de les avoir comme outsiders au Qatar.

Luka Modric, le vainqueur du Ballon d’Or 2018, a déclaré avant le coup d’envoi qu’il était important de respecter le Maroc, décrivant ses joueurs comme phénoménaux et très motivés – mais il a eu du mal à s’imposer dans une équipe croate qui semble régresser.

Comme on pouvait s’y attendre, leurs meilleurs moments reposaient sur Modric, qui avait la liberté du parc, flottant sans effort d’arrière en avant, les rôles de milieu de terrain traditionnels du football semblant ne pas s’appliquer au capitaine de la Croatie. Il a chuté de plus en plus profondément pour entrer dans le ballon mais la Croatie manquait d’étincelle.

A 37 ans, Modric reste un maestro dans l’entrejeu du Real Madrid. Il a promis qu’il se retirerait du match si la Croatie remportait la Coupe du monde, mais il y avait peu d’indications de cette impasse pour suggérer que l’éventualité est probable.

Terrain Ben

Comment la victoire du Japon a été cultivée dans l’arrière-cour de l’Allemagne

Image:

Le Japonais Ritsu Doan (à droite) joue son club de football en Allemagne, tout comme un certain nombre de ses coéquipiers





On peut dire que l’Allemagne – ou du moins les ligues nationales – a joué un rôle dans sa propre défaite surprise 2-1 en Coupe du monde contre le Japon.

Ritsu Doan, qui joue pour Fribourg, a bondi sur un rebond pour égaliser avant que Takuma Asano de Bochum ne sprinte devant Nico Schlotterbeck et ne batte Manuel Neuer sous un angle étroit.

L’entraîneur japonais Hajime Moriyasu avait cinq joueurs basés en Allemagne dans sa formation de départ et trois, dont les buteurs, sur le banc. Il a crédité la Bundesliga et la Bundesliga II pour avoir aidé à améliorer ses footballeurs.

“Je crois que c’est un moment historique, une victoire historique. Si je pense au développement du football japonais, en pensant aux joueurs, pour eux, c’était une grande surprise”, a-t-il déclaré.

“Ils se battent dans une ligue très forte, difficile et prestigieuse. Ils ont renforcé leur force. Dans ce contexte, nous pensons que ces divisions ont contribué au développement des joueurs japonais. J’en suis très reconnaissant. “

Bien que la connaissance de la façon de jouer avec et contre certains joueurs fonctionne dans les deux sens, le Japon a certainement utilisé toutes les informations privilégiées qu’il aurait pu avoir avec un effet dévastateur. Ils n’avaient jamais battu l’Allemagne avant cette rencontre.

Les statistiques indiquent la domination de l’Allemagne – 70% de possession, 25 tirs contre sept pour le Japon, presque quatre fois plus de passes que leurs adversaires. Cependant, les quatre fois vainqueurs du tournoi n’ont pas pu capitaliser et ont été punis par une équipe japonaise cultivée dans leur propre arrière-cour.

Ils ont constamment représenté une menace lors de la contre-attaque avec leur rythme et leur ambition. Alors que sa faute pour le penalty était maladroite, le gardien japonais Shuichi Gonda a été la clé de leur victoire. Sa qualité et son désir incarnaient cette victoire japonaise.

Cette victoire est une preuve supplémentaire que les équipes non européennes et sud-américaines méritent de participer à la Coupe du monde tout autant que les équipes désignées comme favorites. « Flat » semble être le mot de la semaine au Qatar pour décrire les performances de certaines des équipes censées aller loin.

Le Japon battant la nation qui les a aidés à développer leur structure de football est la preuve que les apprentis sont là, mais les maîtres doivent se réveiller.

Charlotte Marsh et Adam Williams

Musiala – Une superstar est née

Image:

Une étoile est née : Jamal Musiala





Jamal Musiala ne se souviendra pas de son premier match de Coupe du monde avec beaucoup d’affection – mais à la fin de sa carrière, ce ne sera qu’un simple blip sur un showreel de grandeur. D’après ce que nous avons vu pendant une grande partie de la rencontre d’ouverture de l’Allemagne, Musiala illuminera de nombreux tournois majeurs au cours de la prochaine décennie.

Le joueur de 19 ans a prospéré pour le Bayern Munich, marquant neuf buts et délivrant six passes décisives cette saison, et avait l’air d’un joueur en pleine forme jouant à gauche des trois premiers allemands. Son toucher est comme de la soie et il a cette capacité rare de glisser avec le ballon qui le rend si difficile à défendre – comme on l’a vu en dansant devant quatre défenseurs japonais au milieu de la seconde mi-temps, ce qui a ouvert une opportunité glorieuse. L’arrivée n’était pas tout à fait là – pour priver le monde d’un moment classique de la Coupe du monde – mais tout le reste l’était.

Des gros titres négatifs entoureront l’Allemagne – mais une superstar est née.

Lewis Jones

L’entêtement du Maroc pourrait provoquer un bouleversement

Image:

Achraf Hakimi s’éloigne de Modric alors que le Maroc tenait la Croatie à égalité





Le Maroc a frustré la Croatie et leur pressing à haute intensité pourrait être une épine dans le pied de plus d’équipes.

La Croatie avait le ballon en abondance (63%), mais elle n’avait pas le droit d’en faire quoi que ce soit car les Lions de l’Atlas harcelaient, ne laissant aucun temps à leurs adversaires.

Un coup d’œil aux statistiques fournit toutes les preuves requises. Selim Amallah a appliqué 80 fois la pression défensive et Youssef En Nesyri a fait 70 sprints, il n’était donc pas surprenant que la Croatie n’ait pas eu le temps de respirer et que Modric n’ait pas pu tisser sa magie.

Le Maroc fera match nul. Sur le papier, on pourrait imaginer que la Belgique et la Croatie sortent du groupe, laissant derrière elles le Canada et la partie africaine. Cependant, ce résultat indique que le groupe F sera serré.

Le Maroc n’a perdu que deux fois depuis le début de 2021, encaissant 10 buts en 14 matchs. Comme Gareth Southgate l’a prouvé lors de l’Euro 2020, les équipes difficiles à briser peuvent aller loin dans le football à élimination directe.

Le Maroc pourrait-il être candidat au trophée ? Probablement pas – même si, au train où vont les choses, tout est possible. Mais s’ils peuvent jouer comme ils l’ont fait mercredi contre la Croatie, ils pourraient se diriger vers le match du Canada avec une chance de quitter le groupe pour affronter l’Espagne ou l’Allemagne en huitièmes de finale.

Adam Williams

Le Costa Rica réalise les pires performances à ce jour

Image:

Le Costa Rica a été humilié par l’Espagne mercredi





“Une tentative passive et lamentable d’essayer de jouer au football.”

Tels étaient les mots de Sports du ciel‘ Graeme Souness sur TVI alors que l’Espagne a battu le Costa Rica 7-0 à Doha pour enregistrer sa plus grande victoire en Coupe du monde.

Les vainqueurs de 2010 étaient brillants, mais ils ont été aidés par une équipe extrêmement pauvre du Costa Rica. Les Centraméricains n’ont réussi qu’à 18% de possession et n’ont pas réussi à créer une seule tentative. C’est seulement la deuxième fois qu’une équipe n’a pas tiré au but dans un match de Coupe du monde depuis 1966, après le Costa Rica lui-même contre le Brésil en 1990. Le martèlement de mercredi par l’Espagne a également été sa plus grande défaite en Coupe du monde.

“Je ne pensais pas que le Costa Rica pourrait empirer, mais ils ont en fait dépassé à quel point ils étaient mauvais en première mi-temps. Ils étaient partout”, a déclaré Sky Sports’ Gary Neville.

Le Costa Rica a fait de grands progrès dans le football international au cours de la dernière décennie, atteignant les quarts de finale – son meilleur résultat – en 2014 et se qualifiant pour le Qatar pour faire trois apparitions consécutives en finale de la Coupe du monde.

Mais lors de leur première rencontre en compétition avec l’Espagne, ils n’étaient que l’ombre de l’équipe qui a bouleversé les pronostics il y a huit ans en terminant vainqueur de groupe devant l’Uruguay, l’Italie et l’Angleterre.

“Les joueurs espagnols n’auront jamais joué dans un international aussi facile que ce soir”, a ajouté Souness.

Le Japon, qui a surpris l’Allemagne lors du match d’ouverture du Groupe E, sera le prochain adversaire du Costa Rica dimanche. Sur cette preuve, Los Ticos se dirigent sûrement vers une sortie anticipée.

Dan Sansom