Pedri de Barcelone risque un mois d’absence en raison d’une blessure à la cuisse – sources

Barcelone a annoncé que Pedri s’était blessé à la cuisse à l’entraînement jeudi, et des sources ont déclaré à ESPN que le milieu de terrain serait probablement absent pendant environ un mois.

Pedri, 20 ans, manquera les deux prochains matchs du Barça, à Villarreal et Osasuna, et ne sera pas disponible pour l’Espagne lors de la trêve internationale de septembre.

Le Barça accueillera ensuite le Real Betis le 17 septembre et le Celta Vigo le 24 septembre, même s’il n’est pas clair si Pedri sera prêt à jouer un rôle dans ces rencontres ou s’il devra attendre les matchs contre Majorque et Séville qui suivront. .

« Pedri a une blessure au quadriceps droit », Barca a déclaré dans un communiqué. « Il n’est pas disponible pour la sélection et son rétablissement déterminera son retour. »

Il s’agit du dernier d’une série de problèmes rencontrés par Pedri depuis qu’il a disputé 52 matchs lors de sa première campagne avec le Barça en 2020-21, en plus du Championnat d’Europe et des Jeux Olympiques avec l’Espagne.

L’ancien milieu de terrain de Las Palmas a raté 41 matchs en club et en sélection en 2021-2022, principalement en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu à l’écart pendant plusieurs mois.

Il a également raté 15 matchs au cours de la seconde moitié de la saison dernière en raison d’un autre problème aux ischio-jambiers qu’il a contracté lors du match de Ligue Europa contre Manchester United.

Pedri s’est blessé à la cuisse à l’entraînement. Gongora/NurPhoto via Getty Images

Pedri avait débuté les deux matchs du Barça cette saison, un match nul et vierge à Getafe et une victoire 2-0 contre Cadix dimanche, marquant le premier but de ce dernier.

Il s’agit du deuxième revers sur blessure du Barça la semaine dernière, le défenseur Ronald Araújo étant également exclu jusqu’après la trêve internationale de septembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le Barça est en action en Liga dimanche lors de son déplacement à Villarreal.