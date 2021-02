SIMON clique sur le site de la salle de discussion de l’enfant et publie une photo de sa fille de 10 ans, Jess, qu’il prétend abuser sexuellement.

«Je joue avec elle», dit-il. «J’aime soulever sa jupe, toucher sa culotte, sentir entre ses jambes. Ça m’excite. Je suis sexuellement excité.

En quelques minutes, il est inondé de messages de camarades pédophiles, demandant des descriptions détaillées des actes sexuels malades qu’il commet sur elle – et avant longtemps, il s’arrange pour qu’un étranger vienne chez lui et la viole.

Mais tout n’est pas comme il semble. Le père célibataire ‘Simon’ est un personnage fictif créé par un flic infiltré pour attraper les délinquants sexuels qui s’attaquent aux enfants et Jess n’existe pas.

Malheureusement, les prédateurs tordus qui s’accrochent au message ne sont que trop réels, comme le révèle le documentaire inquiétant de Channel 4 de ce soir, Undercover Police: Pedophile Hunters.

Un travail « déchirant » qui pourrait sauver un enfant

Selon la National Crime Agency, au moins 300 000 personnes au Royaume-Uni constituent une menace sexuelle pour les enfants, et un demi-million d’hommes ont visionné du matériel de maltraitance d’enfants en ligne.

Le documentaire suit les équipes dédiées à la répression des agresseurs, à la chasse aux agresseurs et à la projection et à la classification de milliers d’images et de vidéos extrêmes – souvent à un coût personnel et profond.

«Il y a des jours où vous passez une mauvaise journée», dit le flic anonyme qui joue ‘Simon’.

«Les gens peuvent vous envoyer des images ou vous voir quelque chose qui est mis en ligne qui est déchirant, vraiment angoissant.

«Mais il est extrêmement satisfaisant d’identifier un seul délinquant et / ou de protéger avec succès un seul enfant.

«Une seule fois dans une carrière suffirait, mais faire cela au quotidien est incroyable. Pour moi, c’est le meilleur travail au monde.

Papa a demandé à violer sa fille en tant que « faveur » d’un paedo en ligne

Chose choquante, le forum choisi pour «Simon» pour enregistrer son intérêt sexuel pour les jeunes filles est Chat Avenue Kids – présenté comme un espace sûr pour les moins de 16 ans.

Pourtant, les noms d’utilisateurs explicites des membres trouvés sur le site par «Simon» incluent «Hard on», «Pervy guy» et pire, et un utilisateur faisait ouvertement la publicité de vidéos d’abus d’enfants sur le mur principal.

Un enseignant qui veut avoir des relations sexuelles avec un enfant et d’autres qui se disent «délinquants de contact» – des personnes qui maltraitent physiquement les enfants – font partie des messages reçus par les flics.

Après avoir publié la photo de «Jess», l’agent d’infiltration est contacté par un utilisateur de 36 ans, se faisant appeler «Bodycount» qui demande: «Est-ce qu’elle va bien?» et ajoute: « L’avez-vous pénétrée? »

Le chat devient plus explicite et dérangeant à mesure que ‘Simon’ joue le jeu, décrivant ce qu’il lui fait, tandis que ‘Bodycount’ répond: « Je parie qu’elle est adorable et qu’elle a un goût sucré! »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait faire à Jess, il répond: « Tout. »

Il a également donné à «Simon» des instructions détaillées sur la façon de violer Jess comme une «faveur» pour lui, après l’avoir récupérée à l’école.

«Notre objectif est d’attraper les délinquants de haut niveau et cela nous oblige à dire des choses assez horribles», dit «Simon». «Mais les résultats sont impressionnants.»

Finalement, Simon s’arrange pour que son nouveau copain malade visite sa maison de Norfolk lorsqu’il aura sa fille pour le week-end.

‘Bodycount’ envoie ensuite un message sur l’heure d’arrivée le samedi suivant et ajoute de manière effrayante: « Préparez-la. »

Un pédophile connu retrouvé par le chat ‘Jess’

Alors que le flic infiltré s’engage avec les pervers en ligne, l’équipe de recherche rassemble des informations pour les retrouver – et un e-mail envoyé par « Bodycount » les conduit à la porte de Graham Marshall, de Burnley, Lancashire.

Marshall a une longue histoire de possession et de fabrication d’images d’abus d’enfants ainsi que d’une condamnation en 2003 pour agression à la pudeur sur un enfant de moins de 14 ans.

«Il a obtenu une ordonnance de réhabilitation communautaire de trois ans», déclare DC Heather Maitland. «Cela ne l’a pas réhabilité, n’est-ce pas?

Les opérations secrètes sont souvent classées comme la cueillette des «fruits à portée de main» sans s’attaquer au nombre croissant de pédophiles sur le dark web, mais l’agent d’infiltration n’est pas d’accord.

«Les fruits à portée de main sont souvent les plus dangereux», dit-il.

«Sur le dark web, vous trouvez beaucoup de gens qui ne publient aucune information et qui ne peuvent pas être identifiés, mais ils ne mettront pas non plus les pieds devant la porte d’entrée et ils ne chercheront pas à contacter les offensants.

Les fruits à portée de main sont souvent les plus dangereux. Officier d’infiltration

«Les fruits à portée de main sur des forums comme Chat Avenue Kids ne pensent pas rationnellement qu’ils pourraient se faire prendre parce que la pulsion sexuelle des enfants l’emporte sur le risque. Ce sont eux qui commettront plus volontiers des infractions.

Chat Avenue a déclaré au programme que ses conditions d’utilisation «ne tolèrent pas les pseudonymes ou les conversations inappropriés» et qu’il utilise une équipe de modération et des systèmes de filtrage pour supprimer les «utilisateurs dépassés».

Il ajoute qu’il coopère avec les forces de l’ordre mais que la première ligne de défense vient «de l’intérieur de la famille et des utilisateurs eux-mêmes».

De viles vidéos de viol de bébé laissent les policiers en larmes

Une autre enquête sur l’émission voit la police de Kent traquer un pédophile après qu’un message offrant des photos de sa fille de quatre ans a été griffonné sur un mur de toilettes.

En fait, Keiran Swain, qui travaillait comme bénévole dans un foyer pour enfants, n’était pas papa mais avait tenté de contacter des personnes partageant les mêmes idées, a-t-il affirmé, pour demander de l’aide pour sa dépendance aux images d’abus sexuels sur des enfants.

Sur son téléphone, les agents ont trouvé 44 vidéos de catégorie A – la note la plus extrême – bien que Swain leur dise qu’il n’aimait pas les vidéos et les images de sexe avec pénétration «si elles sont très jeunes. Je n’aime pas voir les enfants souffrir.

DC Michelle Marshall, chargée de regarder et de classer le contenu, décrit une vidéo choquante où une petite fille d’environ 18 mois est violée par un homme adulte et une image qui montre une fille de deux ou trois ans maintenue en bas, hurlant, comme un homme fait un acte ignoble sur elle.

Keiran Swain s’est échappé de prison et a reçu un ordre de la communauté après avoir plaidé coupable d’avoir fait, possédé et distribué des images indécentes d’enfants – une peine que la police impliquée trouve frustrante.

«Vous pouvez posséder des centaines de ces images et vidéos sans être envoyé en prison», déclare DC Marshall.

«Parfois, c’est ce coup à la porte qui change les gens, change leur façon de penser, qui les aide, mais cela n’aide pas l’enfant qui est violé, n’est-ce pas?

Les agents qui accomplissent ce travail horrible sont évalués tous les trois mois et reçoivent des conseils.

Mais «Simon» dit que passer toute la journée à regarder le matériau le plus dépravé peut faire des ravages.

Il s’effondre en décrivant une vidéo – connue sous le nom de «baby disruption» – qui montre une petite fille dans un «donjon» en train d’être torturée, brûlée et violée.

«C’est le décor le plus méchant que j’aie jamais vu», dit-il en s’éloignant de son moniteur en larmes. «Ils ont vraiment blessé cet enfant, un bébé. Je suis étouffé d’y penser.

Ils ont vraiment blessé cet enfant, un bébé. Je suis étouffé d’y penser. Flic infiltré

«Quand vous voyez des images, vous les cataloguez, vous les mettez dans votre tête, mais de temps en temps, vous obtenez ce morceau qui déclenche quelque chose. C’est vraiment horrible.

Après six semaines, le profil de Simon est remplacé par un nouveau personnage en ligne – un autre agresseur ou un enfant victime potentiel.

Mais à l’époque où il était le père abusif de « Jess », l’officier secret s’est entretenu avec 75 personnes en ligne et a présenté 10 suspects pour enquête.

Marshall a été emprisonné pendant quatre ans et demi, après avoir plaidé coupable d’avoir encouragé ou aidé à commettre une infraction sexuelle, cinq autres ont été arrêtés et trois ont été reconnus coupables et emprisonnés.

«Simon est mort, il est parti, mais je suis vraiment content parce que ce profil que nous avons élaboré a fonctionné un régal», dit le flic.

«C’est assez dérangeant de vous trahir en tant que pédophile adulte, mais c’est une très bonne technique pour attraper des gens qui cherchent à maltraiter, blesser, violer des enfants.

«Les enfants seront sauvés grâce à ce peu de travail. Les récompenses sont énormes. »

Undercover Police: Hunting Pedophiles est diffusé sur Channel 4, lundi, 21h