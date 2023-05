Pédaler au métal et courir sur les vapeurs, Fast X est furieusement défectueux

Dérapant sur l’écran avec son dixième volet déchirant, engourdissant et affichant la physique, la franchise Fast and Furious est de retour.

Comme une bombe à neutrons enflammée traversant les rues de Rome, les films Fast and Furious ont un élan imparable. Ce qui était autrefois des histoires assez simples sur les courses de rue a maintenant transcendé les qualificatifs de bon et de mauvais.

L’œuvre Fast and Furious existe dans une bulle parfaitement libre de toute conscience de soi, où Dominic Toretto (Vin Diesel) et sa famille élargie de réducteurs se battent pour sauver le monde… avec des muscle cars.

REGARDER | La bande annonce de Fast X :

Ouverture lors d’un repas de famille avec Rita Moreno (!) En tant que Dom’s Abuelita, nous sommes pleinement en mode telenovela alors que Dom et ses amis échangent des moments dignes de Hallmark. Le fils de Dom, Little B, apprend à réparer des voitures et à brûler du caoutchouc comme son vieux. « C’est la paternité, » gronde Dom.

Alors que le clan Toretto partage des affirmations sur la foi et la famille, ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils sont ciblés.

Dans une série qui ne manque pas de he-men, il n’est pas surprenant que les producteurs aient invité Jason Momoa à la fête. Il incarne Dante, le fils d’un ancien seigneur du crime tué en Fast Fivedésormais déterminé à faire souffrir la famille Toretto.

Jason Momoa rejoint la franchise Fast and Furious en tant que Dante, un méchant qui aime le ballet, les bijoux excessifs et détruire la vie de la famille Toretto. (Images universelles)

Un méchant amusant et coquin

Mais sous la garde-robe rock ‘n’ roll typique de Momoa se trouve un personnage mieux décrit comme : « Et si le Joker était une drag queen ? »

Jouant fermement contre le type, Momoa est un gaz comme le cerveau gloussant en contact avec son côté féminin qui se présente avec un espiègle « Je suis Dante, enchantée. »

Alors que certains débattront de savoir s’il s’agit de camp ou de queerbaiting, la performance coquette apporte un nouveau zeste de plaisir aux films alimentés à la testostérone.

L’amusement et les jeux continuent avec l’enceinte de Toretto bientôt attaquée tandis que Roman (Tyrese), Tej (Ludacris) et Ramsey (Nathalie Emmanuel) sont en mission en Italie.

Alors que Dom et Letty (Michelle Rodriguez) se précipitent pour intervenir, Dante lance son piège : une énorme bombe à neutrons, qui se transforme rapidement en une sphère enflammée, faisant du ping-pong sur la place romaine.

Le méchant de Fast X lâche une énorme bombe à neutrons à Rome. (Images universelles)

Bientôt, la famille Fast and Furious est dispersée aux quatre vents alors que le plan de Dante en fait des fugitifs internationaux.

Letty est envoyée dans une prison secrète d’opérations noires. Dominic part pour Rio pour revenir à ses racines de course de rue et plonger dans l’histoire d’origine de Dante. Pendant ce temps, le spectacle Tej et Roman se dirige vers la Grande-Bretagne alors que Brie Larson arrive au hasard, rejoignant la franchise en tant que Tess, la fille de l’énigmatique agent gouvernemental M. Nobody.

Bien qu’il soit impossible de prendre au sérieux un film où des voitures tirent des hélicoptères du ciel, X rapide s’attend apparemment à ce que les fans suivent et cataloguent les dizaines de personnages qui ont été injectés dans la franchise au fil des ans.

Étant donné que les personnages changent de côté aussi facilement que les pneus qui tournent, Queenie (Helen Mirren), le frère de Dominic, Jakob (John Cena), Shaw (Jason Statham) et Cipher (Charlize Theron) sont également de la partie.

Non contente d’incarner l’un des personnages les plus puissants de l’univers cinématographique Marvel, Brie Lawson a rejoint l’univers FF en tant que Tess, la fille de l’énigmatique Mr. Nobody. (Images universelles)

Quelque part à mi-chemin – c’est peut-être lorsque Jakob et Little B se sont échappés d’un avion et ont sauté dans leur « voiture à canon » – une femme assise près de moi dans le théâtre a dit de manière audible: « Que se passe-t-il? »

Madame, vous et moi tous les deux.

Nouveau directeur aux commandes

Peut-être que la réponse réside dans la sortie de Justin Lin.

Le directeur de certains des Fast and Furious plus cohérent les films auraient arrêté de tourner X rapide pour protéger sa santé mentale . Remplacé par un réalisateur plus malléable en Louis Leterrier (Maintenant tu me vois), il est clair que la main de Vin Diesel est fermement sur le volant.

Le résultat est un film avec un sens super chargé de sa propre importance, mais qui manque du plaisir qui a propulsé les meilleurs versements.

Au contraire, les films Fast and Furious ont atteint le point où ils prennent tous les choses un peu trop au sérieux. La bombe métallique géante qui fracasse les marches de Rome n’est pas seulement un moteur du chaos, c’est un rappel à Fast Five.

Pendant ce temps, sans Dominic comme ancre de l’équipage, les querelles entre Roman et Tej perdent rapidement de leur charme, et se prolongent pourtant avec une quête parallèle à Londres et un camée surprenant mais finalement inutile.

Quand Dom dit « Trouvez la ligne, sentez la voiture et laissez-la voler », est-ce ce qu’il voulait dire ? Il est presque impossible de prendre au sérieux un film où des voitures tirent des hélicoptères du ciel. (Images universelles)

Certaines performances coupent le bruit

Mais c’est l’expérience Fast and Furious, une histoire qui tourne en rond pendant que nous attendons la prochaine injection de chaos automobile. Comme toujours, il y a quelques acteurs qui coupent le bruit.

Rodrieguez profite au maximum de son temps d’écran en tant que Letty, qu’il s’agisse de sa poursuite à vélo à Rome ou d’une bataille de prison particulièrement brutale avec Cipher. Cena est positivement étourdi en tant que frère aîné responsable de la protection de Little B, et tandis que X rapide regorge de poseurs de postures, peu approchent le cool sans effort de Sung Kang en tant que Han.

Après 120 minutes inégales X rapide arrive à la finale avec les ingrédients familiers assemblés : une confrontation au bord de la route avec un membre de la famille en péril où la suspension de l’incrédulité (et divers câbles d’acier) sera étirée jusqu’au point de rupture.

Avec neuf films (10 si l’on compte Hobbs et Shaw ) sur laquelle s’appuyer, il y a un sentiment de similitude qui se glisse dans ce qui est censé être à couper le souffle. Un autre acte de foi sur l’autoroute ? Bâillement. Bien qu’il n’y ait pas de gouffre que Dom ne puisse pas sauter, pas de surface trop raide pour qu’il puisse dévaler, une chose nous échappe encore : la fermeture.

X rapide était initialement prévu comme une histoire en deux parties avec le deuxième épisode prévu pour 2025, mais sur le tapis rouge à Rome, Diesel a laissé entendre qu’il pourrait devenir super-dimensionné dans une trilogie.

Bouclez votre ceinture, la dernière course est devenue un marathon.