Pedal Power – Fondation du cancer de l’Alberta

Comment les élèves du secondaire de St. Albert font du vélo 24 heures sur 24 pour récolter des centaines de milliers de dollars pour soutenir des initiatives contre le cancer

Par Fabien Mayer

Photographies, gracieuseté des écoles publiques de St. Albert

Les élèves de l’école secondaire Bellerose Composite se réunissent pour leur Bikeathon annuel, collectant des fonds pour soutenir les personnes vivant avec le cancer.

Pendant la majeure partie de l’année, l’école secondaire Bellerose Composite ressemble à n’importe quelle autre, mais promenez-vous dans l’atrium de l’école St. Albert au début du mois de mars et la scène sera tout sauf ordinaire. Vous serez accueillis par le vrombissement des pédales, les costumes colorés et l’ambiance de fête qui caractérise le Bellerose Bikeathon. Tradition vieille de 20 ans lancée par un ancien enseignant inspiré par les collectes de fonds contre le cancer, le Bikeathon est l’événement phare de l’école et un moment fort pour de nombreux étudiants.

«C’est marqué sur le calendrier dès le départ», explique Michael Hutchings, enseignant à Bellerose et co-organisateur de l’événement. « Ils sont tellement excités que vous pouvez sentir l’énergie dans le bâtiment. »

Le Bikeathon voit des équipes de huit à dix étudiants se défier pour rouler pendant deux jours consécutifs. Chaque équipe dispose d’un vélo stationnaire et l’objectif est de faire tourner les pédales pendant 48 heures consécutives. Les étudiants travaillent par équipes pour faire du vélo jour et nuit, échangeant pour manger, dormir et assister aux cours. Environ 550 des quelque 1 000 élèves de l’école ont participé à l’édition 2024.

Même si les vélos restent au même endroit, chaque tour de pédale amène les étudiants vers leur objectif : collecter le plus d’argent possible pour une œuvre caritative. Dans les semaines et les mois précédant l’événement, les équipes ont battu le pavé pour collecter des fonds pour l’Alberta Cancer Foundation et la Kids with Cancer Society, recueillant ainsi plus de 208 000 $ en 2024.

« Chaque année, je suis époustouflé de savoir qu’ils ont réussi à gérer le montant d’argent qu’ils ont collecté », déclare Hutchings. « C’est une grande célébration pour le travail acharné qu’ils accomplissent. »

Depuis 2004, date du début de l’événement, l’école a récolté plus de 3,6 millions de dollars grâce au Bikeathon. Et, bien qu’il n’y ait pas de récompense pour le vélo le plus rapide ou le plus long, Hutchings estime qu’au fil des ans, l’école a cumulé suffisamment de kilomètres à vélo pour aller et revenir sur la Lune.

L’événement a pris une signification supplémentaire pour Hutchings lorsque son père a reçu un diagnostic de cancer en 2007 et est décédé depuis. Hutchings s’assure donc de trouver un endroit calme lors de chaque Bikeathon pour réfléchir à la mémoire de son père et à l’importance de ce que fait l’école. Il encourage ses élèves à faire de même.

« C’est une super fête, c’est amusant, mais prenez le temps de réfléchir à la raison pour laquelle vous êtes ici, à ce que vous faites et pour qui vous le faites », explique Hutchings. « Quand tout est dit et fait, il y a des larmes de joie et des larmes de tristesse. »