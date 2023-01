Peckham Rye poignardé: un homme de 29 ans poignardé à mort dans un parc du sud de Londres alors que la police lance une chasse à l’homme urgente

Une chasse à l’homme a été lancée après qu’un homme a été poignardé à mort dans un parc du sud de Londres.

Les équipes d’urgence ont été dépêchées à Peckham Rye Park juste avant 20h30 la nuit dernière après le déroulement de l’horreur.

La police enquête après qu’un homme a été poignardé à mort à Peckham Rye Park Crédit : Crime LDN

Malheureusement, la victime de 29 ans n’a pas pu être sauvée et a été déclarée morte sur les lieux peu de temps après.

Le Met a lancé une enquête sans arrestation.

Ils ont confirmé que les proches de l’homme étaient soutenus par des officiers spécialisés.

La zone a maintenant été bouclée et une course de parc prévue pour le réveillon du Nouvel An a été annulée.

Scotland Yard a déclaré: “Un homme de 29 ans a été poignardé à mort dans un parc du sud de Londres la nuit dernière (vendredi 30 décembre).

“La victime a été tuée à Peckham Rye Park, avec la police et une ambulance appelées sur les lieux à 20h24.

“Malgré tous les efforts des ambulanciers, il est décédé sur les lieux peu après 21 heures.”

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant la référence 6165/30DEC.