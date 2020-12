Un pêcheur a capturé des images horribles d’un énorme banc de requins affamés qui suivaient son chalutier.

Wayne McManus a capturé la vision terrifiante de son bateau le Vicki Wayne à seulement 5 km au large de la voie maritime de Gold Coast tôt vendredi matin.

Les images effrayantes montrent des dizaines de baleiniers en bronze mesurant jusqu’à trois mètres de long éclairés par un projecteur se dirigeant vers le bateau de M. McManus.

M. McManus fait partie de plusieurs autres opérateurs de chalutiers de pêche qui disent qu’il y a plus de requins que jamais auparavant pour chasser dans les eaux populaires au large de la côte.

Wayne McManus a capturé des images sauvages de dizaines de requins (photo) suivant son chalutier de pêche au large de la Gold Coast

« Je pêche depuis plus de 30 ans et il semble juste augmenter chaque année qu’il y en a de plus en plus », a-t-il déclaré à Sunrise.

M. McManus a déclaré que les requins avaient appris à suivre les chalutiers et leurs filets alors qu’ils remontaient à la surface pour se régaler des restes laissés derrière le bateau.

Le skipper David Batge a déclaré que le volume extrême de requins suivant les bateaux est constant.

‘Toutes les nuits. Ils sont toujours là », dit-il. «Je ne pouvais pas compter combien, mais c’est fascinant.

Le pêcheur de la Gold Coast Wayne McManus (photo) a déclaré qu’il y avait plus de requins que jamais avant de chasser au large de la côte

M. McManus a téléchargé ses images sur Facebook samedi, pour montrer à des amis la portée horrible des prédateurs qui se cachent au large de la côte.

«Juste pour qu’ils puissent voir combien sont réellement là-bas parce qu’ils ne vous croient pas», dit-il.

Les commentaires sur le message ont été choqués de voir les requins se précipiter vers la position la plus proche derrière le bateau de M. McManus.

«Aucune chance en enfer si vous tombez par-dessus bord. Les lumières du pont allumées, c’est comme sonner la cloche du dîner pour eux », lit-on dans un commentaire.

«Vous pourriez sortir et traverser», a écrit un autre.

Je ne surfe plus jamais dans le Queensland », lit-on dans un troisième article.