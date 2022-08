Pêcheur à la ligne dans un énorme flétan de 28½ pierres de 7 pieds de long

ANGLER Paul Stevens plonge pour prendre un cliché avec sa prise – un flétan de 28½ pierres.

C’est le plus gros poisson de son genre pêché par un Britannique et mesure plus de 7 pieds de long.

Paul, 45 ans, de Norwich, l’a attrapé au large de la Norvège et estime qu’il a jusqu’à 90 ans.

Il a dit: «Il a tiré le bateau sur un demi-mille.

“Il a fallu trois jours pour que mes épaules se rétablissent.

“Je l’ai remis en place. C’est du bétail reproducteur.”

“C’était un peu émouvant.

“J’ai passé de nombreuses années à essayer d’attraper un poisson comme ça.”

Le flétan de l’Atlantique est l’un des plus gros poissons osseux au monde.

Ils peuvent atteindre jusqu’à 15 pieds de long et peser jusqu’à 700 livres.

