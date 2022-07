Péché originel – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HBO

Une nouvelle génération de menteurs sera tourmentée par “A” dans Pretty Little Liars : Péché originel. La série HBO Max présente un casting d’acteurs talentueux prometteurs, notamment Mallory Bechtel22. Mallory ne fait pas partie du noyau dur des filles (qui comprend Dépositaire Madison et Maia Reficco) mais elle a encore un très rôle important dans le spectacle. En fait, elle joue en fait deux personnages différents !

Alors, qui est Mallory Bechtel ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’actrice et les personnages qu’elle incarne Pretty Little Liars : Péché originel.

Mallory joue des jumeaux dans ‘PLL: Original Sin’.

Mallory incarne les sœurs jumelles Karen et Kelly Beasley. Karen est la reine des abeilles de Millwood High après une brouille avec l’ancien copain Imogen Adams (Bailee). On ne sait pas encore grand-chose de sa sœur Kelly. Les frères et sœurs pourraient-ils être victimes de « A » ? Ou peut-être, ils sont “A” ? Seul le temps nous le dira.

Elle a parlé à la star originale Sasha Pieterse.

Après que Mallory ait été choisi pour la nouvelle série, Sasha Pietersequi a joué la méchante fille originale Alison DiLaurentis dans Jolies petites menteuses, lui a tendu la main. “[She] a donné [me] des mots de soutien, en disant: ‘C’est toujours aussi amusant d’être une méchante fille; profiter de cette expérience », a déclaré Mallory PopSugar. «Nous étions sur le plateau, et j’ai oublié comment parler et je suis devenu si chaud. J’étais tellement éxcité. J’adore Sasha depuis si longtemps. C’était tellement surréaliste, et c’était si gentil de sa part. J’étais si heureux.”

Elle vient du Texas.

Mallory est né à The Woodlands, Texas, une banlieue de Houston. Elle a fréquenté la John Cooper School avant de quitter le Texas pour poursuivre une carrière à Broadway à New York.

Elle a été à Broadway.

Mallory a commencé à se produire dans des productions théâtrales à l’âge de huit ans au Texas. A 15 ans, elle auditionne pour le rôle de Zoe Murphy dans Cher Evan Hansen mais n’a pas obtenu le poste. Cependant, deux ans plus tard, on lui a offert un rôle de réserve de vacances pour Laura Dreyfuss dans la fabrication. Mallory a officiellement repris le rôle de Zoe à plein temps de juillet 2018 à juillet 2019. Elle était censée jouer dans Au revoir Birdie au Kennedy Center en 2020 jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 arrête la production.

Elle a joué dans le film d’horreur “Hereditary”.

Mallory a joué un rôle dans Ari AsterFilm d’horreur surnaturel de 2018 Héréditaire. Elle a joué Bridget, camarade de classe et amour de Peter, joué par Alex Wolff. Le film a également joué Toni Collette et Gabriel Byrne.