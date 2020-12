Alors que le soleil se couche sur les eaux du lac Victoria au Kenya, le doux bruit des vagues est noyé par le bourdonnement des moteurs. En plissant les yeux, je peux les voir à l’horizon, les minuscules bateaux fendant les oranges et les bleus du ciel crépusculaire.

Au début, un ou deux seulement apparaissent, mais bientôt les quelques-uns deviennent nombreux, une flotte s’étalant au-dessus de l’eau, semblant chasser l’horizon. La vaste étendue du lac, la plus grande d’Afrique, semble avaler les bateaux alors que l’obscurité descend. Mais je connais leur destination et leur but: les zones de pêche et le cyprinidé argenté – connu sous le nom de présage en Luo, la langue locale dans cette partie du Kenya – qui remue dans la nuit sous les eaux battues par le vent.