Pebbles, le plus vieux chien du monde, décède quelques mois avant d’avoir 23 ans

Lors d’un malheureux incident, le plus vieux chien du monde, Pebbles, est décédé le lundi 3 octobre à Taylors, en Caroline du Sud. Le chien est décédé naturellement cinq mois seulement avant d’avoir 23 ans. Bien que l’on pense que les chiens aient une courte durée de vie et que la plupart aient tendance à vivre de 10 à 15 ans, ce Toy Fox Terrier Pebbles a vécu une vie longue et heureuse. Né le 28 mars 2000, Pebbles a été nommé le plus vieux chien du monde par le Guinness World Records. Plus tôt, en avril de cette année, un Chihuahua nommé TobyKeith a été déclaré le plus vieux chien du monde à 21 ans et 66 jours.

Cependant, lorsque la nouvelle a atteint les habitants de la Caroline du Sud, Bobby et Julie Gregory, ils ont réalisé que leur petit toutou était beaucoup plus âgé. Pebbles s’est avéré avoir 22 ans et 59 jours et a remporté le titre de chien vivant le plus âgé.

« Nous sommes vraiment honorés. Pebbles a été avec nous à travers tout; des hauts et des bas, des bons et des mauvais moments, et elle a toujours été le phare de nos vies », a déclaré Julie.

Julie a partagé qu’ils espéraient adopter un chien de grande race lorsque Pebbles a attiré leur attention. Pebbles jouait à l’intérieur de son enclos et aboyait, ce qui a incité Bobby à venir la chercher. “C’était l’amour instantané à la seconde où les deux se sont rencontrés”, a ajouté Julie.

Pebbles a connu des jours difficiles lorsque son partenaire Toy Fox Terrier de 16 ans, Rocky, est décédé en 2017. Ils ont tous les deux partagé 24 chiots ensemble, mais selon Julie, “ce n’était pas sain pour Pebbles d’avoir plus de portées.”

Une joyeuse Pebbles a recommencé à profiter de la vie et passait ses journées à se blottir sous des couvertures, à jouer sous le palmier ou à se promener avec Bobby. Parlant de son âge, Julie a déclaré que les gens ne parviennent souvent pas à croire combien de temps Pebbles a vécu.

Pebbles a été mis au régime de nourriture pour chats en 2012 car il contient plus de protéines à base de viande que la nourriture pour chiens. Selon Julie, la clé de la longue vie de votre chien est l’amour, l’attention et beaucoup de nourriture. Elle a également insisté pour traiter le chien comme une famille et fournir un environnement positif tout en prenant soin de sa santé.

