Peau sèche? Tatcha est le meilleur hydratant pour le visage que j’ai trouvé jusqu’à présent

J’ai souffert d’une peau sèche et sensible pendant des années, ce qui a rendu mon maquillage squameux dans ma zone T et juste en dessous de mes yeux. Pensant que ce n’était que de la peau morte, j’exfoliais pour réduire l’apparence inégale et terne de ma peau lorsque je portais du maquillage. Mais cela n’a pas aidé, et j’ai commencé à blâmer le fond de teint à la place – jusqu’à ce que je réalise quel était le problème réel : j’avais besoin d’une crème hydratante pour le visage de qualité.

J’ai essayé de nombreux hydratants pour le visage sur le marché qui prétendent hydrater votre peau, mais la plupart avaient l’impression d’être assis sur les zones sèches plutôt que de tremper dans ma peau. Enfin, j’ai continué à voir des tonnes de bonnes critiques sur Tatcha Dewy Skin Cream, alors j’ai décidé de l’essayer.

Pourquoi c’est un super cadeau : Quiconque souffre de peau sèche pendant l’hiver (ce qui est le cas de beaucoup d’entre nous), appréciera vraiment le cadeau d’une hydratation intense de la peau. Après la première utilisation, j’ai immédiatement remarqué une différence. Les plaques sèches ont disparu comme par magie et ma peau n’était plus tendue, démangeaisons ou rugueuse. Il a même aidé à réduire les rougeurs sur ma peau. J’utilise ce produit depuis environ six mois maintenant et je n’ai pas encore ressenti de plaques rugueuses ou de signes de sécheresse sur ma peau.

Il suffit d’une petite quantité pour l’appliquer sur tout le visage et le cou – peut-être une goutte de la taille d’un pois. Il est épais, mais il ne laisse pas votre peau grasse, mais plutôt rosée.

Ce que vous paierez : Tatcha est un peu cher par rapport aux autres hydratants sur le marché – c’est 69 $ pour un pot de 1,7 once – mais pour moi, ça vaut le coup. Si vous craignez de faire des folies sans l’essayer au préalable, vous pouvez toujours obtenir un échantillon gratuit dans des magasins de cosmétiques comme Sephora ou Ulta. Tatcha propose également .

