Peau sèche pendant l’hiver ? Mangez ces 9 aliments

Lorsque le temps devient froid, on a l’impression que toute l’humidité est évacuée de votre peau. Soudain, vos mains sont sèches, vos lèvres sont sèches, votre nez est sec – et mettre de la crème hydratante sur tout votre corps ne fait pas grand-chose. Vous pouvez en fait hydrater votre corps de l’intérieur, et vous devriez faire exactement cela cet hiver.

Bien que boire beaucoup d’eau soit un moyen de garder votre corps hydraté – et, par conséquent, votre peau – vous pouvez également réduire la sécheresse de votre peau avec le bon régime alimentaire. UNE alimentation riche en vitamines et minéraux bénéfiques pour la peau peut aider à prendre soin de votre peau pendant les rudes mois d’hiver.

Vous manquez de vitamines essentielles pour votre peau ?

Études ont lié les vitamines et les nutriments à la qualité globale de votre peau, c’est pourquoi il est important de s’assurer que vous incluez chaque jour des nutriments essentiels dans votre alimentation. Suppléments vitaminiques sont un excellent moyen de combler les lacunes de votre alimentation, surtout si vous n’en consommez pas assez vitamine A, C, D, E, zinc ou cuivre dans votre alimentation. Chacune de ces vitamines contribue à hydrater votre peau, à protéger votre barrière cutanée, à renforcer la protection du collagène et à vous donner un effet bonne mine. À l’avenir, nous verrons comment chacune de ces vitamines fonctionne et dans quels aliments vous les trouverez.

Aliments pour peaux sèches

Manger certains aliments peut être bénéfique pour votre peau de manière positive, notamment en apportant plus d’hydratation. La prochaine fois que vous aurez faim, optez pour l’un de ces aliments pour hydrater votre peau.

Patates douces

Les patates douces sont plus qu’un plat d’accompagnement préféré des Fêtes. Ces pommes de terre orange sont également riches en vitamines A et C, ce qui est excellent pour votre peau. Tandis que vitamine A peut protéger votre peau des méfaits du soleil, il peut aussi l’empêcher de devenir trop sèche. Cependant, gardez à l’esprit qu’une trop grande quantité de vitamine A peut également provoquer une peau sèche et des lèvres gercées. Vitamine C, d’autre part, peut aider à stimuler le collagène dans votre peau. Ce collagène garde votre peau pleine et rebondie, ainsi que hydratée et saine.

Des oranges

Vous trouverez beaucoup de vitamine C dans les oranges – que vous connaissez déjà. Pendant les mois les plus froids de l’année (ou vraiment toute l’année), commencez votre journée avec une orange ou un verre de jus d’orange naturel. Cela vous donnera un coup de pouce de vitamine C dès le matin. Les oranges contiennent également du potassium pour l’hydratation.

Épinard

Choisissez des épinards verts à feuilles pour faire une salade, pour les manger en accompagnement ou pour les cuire dans une soupe chaude, car cela peut aider votre peau. Les épinards regorgent de vitamines C et K, ainsi que potassium. La vitamine C aidera à la production de collagène. Le potassium est également un excellent nutriment à surveiller, car il aide à garder tout votre corps hydraté, y compris votre peau.

poivrons rouges

Les poivrons rouges ont beaucoup de valeur nutritive, alors jetez-les dans vos salades, soupes et pâtes cet hiver pour hydrater votre peau. Les poivrons rouges sont une bonne source de vitamines A et C, qui contribuent toutes deux à la production de collagène, à l’hydratation de la peau et à la santé globale de la peau. Les poivrons rouges contiennent également de la vitamine K, qui aide au collagène, et vitamine Equi peut aider à toute inflammation causée par les dommages et la sécheresse.

Saumon

Le saumon est plein de protéines, ce qui en fait un excellent aliment à manger comme plat principal – entouré de ces autres plats d’accompagnement sains ! Ce que le saumon est également connu pour sa quantité de les acides gras omega-3. Ces acides gras sont des huiles qui aident à contrôler la production de sébum de votre peau et à la maintenir hydratée. Les oméga-3 peuvent également aider avec les éruptions que vous pourriez rencontrer. Le saumon est une source de ces huiles que vous pouvez généralement trouver dans une pilule d’huile de poisson, donc si vous en prenez déjà, un morceau de saumon peut aider à compléter cet apport. Vous trouverez également une bonne quantité de Vitamine D dans le saumon, ce qui peut aider à lutter contre l’inflammation et la sécheresse.

Graines de tournesol

Un quart de tasse de graines de tournesol contient près de la moitié de l’apport quotidien recommandé en vitamine E pour un adulte. Vous obtiendrez une grande partie des bienfaits anti-inflammatoires de cette vitamine E. Cette vitamine naturelle utile se trouve dans l’huile de votre peau qui aide à garder la barrière cutanée protégée et hydratée, et en mangeant des aliments avec plus de vitamine E, vous êtes ne faites que vous rendre service en le stimulant. Les graines de tournesol contiennent également le cuivre, un antioxydant qui protège la peau des rayons UV nocifs. Le cuivre contribue également à la production de collagène qui améliore l’élasticité de la peau.

Amandes

Les amandes sont une autre source de vitamine E, aidant votre barrière cutanée à retenir l’humidité à l’intérieur pour que votre peau reste hydratée. En plus d’aider à garder votre peau hydratée, les amandes sont une excellente source de protéines et de fibres, ce qui en fait une collation saine qui vous aidera dans l’ensemble.

Huîtres crues

Les huîtres sont riches en protéines et faibles en glucides et en matières grasses, ce qui signifie qu’elles sont un bon aliment à manger dans le cadre d’une alimentation saine. Ils sont riches en zinc, qui possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent être bénéfiques pour votre peau en aidant à réparer les dommages causés par la sécheresse. Les huîtres contiennent également de grandes quantités de le cuivre qui sert d’antioxydant et d’aide à la production de collagène.

Foie de boeuf

Le foie de bœuf, comme les patates douces, est riche en vitamine A. Cette vitamine essentielle aide à prévenir les dommages causés par les puissants rayons UV et soulage les démangeaisons chroniques de la peau, comme le psoriasis, en aidant à l’hydratation. Il peut même aider à prévenir le cancer de la peau et l’acné. Le foie de boeuf n’est peut-être pas appétissant pour la plupart, mais seulement trois onces de foie de boeuf contiennent environ 731 % de votre apport quotidien en vitamine A.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.