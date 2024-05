Peau crépue : les meilleures mesures diététiques pour stopper le relâchement cutané

La peau crépue, qui semble fine et finement ridée comme du papier crépon, résulte d’une multitude de facteurs liés au vieillissement, les dommages causés par le soleil et la perte de protéines cutanées essentielles en étant les principaux facteurs.

Elle reflète principalement la diminution de la production de collagène et d’élastine qui contribuent à maintenir la fermeté et l’élasticité de la peau.

De plus, la peau autour du cou est constamment en mouvement et est souvent laissée sans protection contre les facteurs de stress externes comme la pollution et les rayons UV.

Promouvoir un meilleur collagène est une solution sensée à ces changements, et les scientifiques ont contribué à découvrir quelles mesures permettent d’y parvenir.

« Une exposition prolongée aux rayons ultraviolets exacerbe ce processus en endommageant ces protéines et les couches profondes de la peau », a expliqué Joel Kopelman, du Kopelman Aesthetic Surgery.

« De plus, à mesure que la peau perd de l’humidité et se déshydrate, elle peut prendre un aspect crépu, paraître plus fine et plus fragile. »

Boire de l’eau et une alimentation riche en antioxydants peuvent s’attaquer à la cause profonde de ces problèmes. Toutefois, lorsque les facteurs liés au mode de vie ne suffisent pas, des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires.

Donald B.Yoo, MD, chirurgien plasticien à Beverly Hills, Californie, a déclaré : « Le processus de vieillissement fait perdre à la peau la quantité et la qualité de collagène et d’élastine, deux éléments constitutifs de la peau responsables de son élasticité et de son hydratation.

« À mesure que celles-ci s’épuisent, la peau s’amincit et se déshydrate, la rendant plus sensible aux rides dues aux expressions faciales comme froncer les sourcils, sourire ou même hausser les sourcils. »