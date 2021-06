Pearl V Puri rompt enfin le silence après avoir été accusé dans une affaire de viol mineur, dit « croyant ferme en Satyamev Jayate »

Après avoir obtenu une libération sous caution dans l’affaire de viol d’enfant, Pearl V Puri a fait son retour sur les pages des réseaux sociaux. Il est allé sur sa page Instagram et a partagé une note remerciant ses sympathisants de s’être battus pour lui. Pearl a écrit sur les deux semaines exténuantes et a qualifié cela de cauchemar. Il a également écrit qu’il faisait confiance à la loi, à la justice de mon pays et à Dieu là-haut.

Pearl a déclaré: « La vie a sa propre façon de tester les gens! J’ai perdu ma Nani ma il y a quelques mois, puis le 17e jour, j’ai perdu mon père, j’ai posté que ma mère avait reçu un diagnostic de cancer, puis cette horrible accusation. La dernière quelques semaines ont été épuisantes pour moi comme un cauchemar. Du jour au lendemain, j’ai eu l’impression d’être un criminel. Tout cela au milieu du traitement contre le cancer de ma mère, a brisé mon sentiment de sécurité, me faisant me sentir impuissant. «

Puri a ajouté: « Je suis toujours engourdi … mais j’ai senti qu’il était temps de tendre la main à mes amis, fans et sympathisants qui m’ont comblé de leur amour, de leur soutien et de leur inquiétude. Merci de garder confiance en moi et moi Je crois fermement en ‘Satyamev Jayate’. J’ai confiance en la loi, en la justice de mon pays et en Dieu là-haut.

Il a sous-titré son message en déclarant: « Je me sens béni d’avoir chacun de vous, merci d’être ma plus grande force #teampvp. »

Plusieurs célébrités ont commenté le message de Pearl et lui ont assuré leur soutien.

Pearl a été libéré sous caution le 15 juin 2021.