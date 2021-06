Pearl V Puri a refusé la libération sous caution dans une affaire de viol mineur, le père de la victime a déclaré que l’affaire n’avait « rien à voir avec la discorde conjugale »

L’acteur de télévision Pearl V Puri a été arrêté le 4 juin par la police de Waliv pour avoir prétendument violé un mineur en 2019. Une affaire contre l’acteur a été enregistrée en vertu de la loi POCSO et il a été envoyé en détention judiciaire de 14 jours. L’avocat de Pearl avait demandé une libération sous caution le 7 juin et l’audience a été reportée à aujourd’hui (11 juin). Dernier développement, l’acteur s’est vu refuser la libération sous caution aujourd’hui.

Le DCP Sanjay Patil (Zone 2, Mira Bhayander Vasai Virar) a déclaré : « Il n’a pas été libéré sous caution aujourd’hui. L’audience du tribunal pour le plaidoyer de libération sous caution a été reportée au mardi 15 juin. L’acteur est en garde à vue jusqu’au 15 juin à la prison de Thane.

Après son arrestation, Pearl a obtenu le soutien d’une foule de célébrités, dont Ekta Kapoor, Divya Khosla Kumar, Nia Sharma, entre autres. L’affaire a pris beaucoup de rebondissements depuis qu’elle a été mise en évidence dans les médias alors que Kapoor et même Divya affirment que Pearl est encadré par le père du mineur, qui est en train de se battre pour la garde de la mère de la fille, Ekta Sharma.

Le père du mineur a toutefois nié ces allégations. Par l’intermédiaire de son avocat, le père du mineur dans une déclaration officielle à SpotboyE a déclaré que ce qui s’était passé avec sa fille n’avait rien à voir avec sa discorde conjugale.

Après qu’Ekta Sharma ait finalement rompu son silence et parlé de l’affaire, l’un des membres de sa famille, Aarti Puri, est allé sur sa page Instagram et a expliqué comment Ekta était dans un mariage toxique pendant près d’une décennie et a traversé tellement de choses. Aarti a ensuite écrit des révélations choquantes. Elle a soutenu Ekta et aussi Pearl.

Divya Khosla Kumar est également allée sur sa page Instagram et a publié une déclaration claquant le mari d’Ekta Sharma tandis qu’Ekta Kapoor a déclaré qu’il avait des notes vocales de Sharma dans lesquelles elle dit que Pearl V Puri est innocent.