Pearl Jam a exhorté Bill Clinton à s’attaquer à Ticketmaster il y a 30 ans

C’était le 9 avril 1994 et Pearl Jam était au sommet de sa renommée après la sortie de « Vs. », son deuxième album. Quelques jours plus tôt, le leader de Nirvana et compatriote originaire de Seattle, Kurt Cobain, avait été retrouvé mort chez lui suite à un suicide, et Pearl Jam était encore sous le choc. Mais quand est venu le temps de rencontrer Clinton, les membres du groupe ont eu une demande calculée : ils voulaient qu’il se joigne à leur guerre contre Ticketmaster.