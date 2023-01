Pearl Health lève 75 millions de dollars pour développer une plate-forme technologique pour des soins basés sur la valeur

Pearl Health, qui offre une plate-forme technologique pour les pratiques de soins primaires dans des arrangements de soins basés sur la valeur, a annoncé jeudi avoir levé 55 millions de dollars en financement de série B. L’entreprise a déclaré qu’il prévoyait également de recevoir une ligne de crédit de 20 millions de dollars en dehors de l’augmentation de capital.

Le cycle a été mené par Andreessen Horowitz et Viking Global Investors, avec la participation d’investisseurs tels que AlleyCorp et SV Angel. La société a annoncé un 18 millions de dollars de série A en septembre 2021.

CE QU’ILS FONT

Peal propose une plate-forme technologique destinée aux prestataires de soins primaires participant au modèle ACO REACH de Medicare. Il comprend des visualisations de données et des recommandations afin que les cliniciens puissent voir quels patients peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire, comme ceux qui souffrent de plusieurs maladies chroniques ou qui ont récemment reçu leur congé de l’hôpital.

Les outils de la startup visent également à distiller les informations sur les patients dans des rapports plus faciles à digérer et à suivre des mesures importantes, telles que les taux de réadmission et si les patients se rendent à des visites de bien-être annuelles.

Pearl a déclaré qu’il utiliserait les fonds de la levée de fonds de série B pour établir de nouveaux partenariats, ajouter de nouvelles offres et investir dans la recherche et le développement.

“Nous sommes reconnaissants d’avoir le soutien d’investisseurs aussi estimés alors que nous continuons à développer une technologie qui permet aux médecins de fournir de meilleurs soins à leurs patients et aide notre système de santé à passer du volume à la valeur”, a déclaré le PDG de Pearl Health, Michael Kopko, dans un communiqué. « Cette dernière ronde de financement, combinée à nos investissements précédents, nous permettra d’étendre notre réseau et d’accélérer le développement de solutions innovantes qui placent les prestataires au centre de la prestation des soins de santé et de la gestion des coûts.

APERÇU DU MARCHÉ

Au début de l’année dernière, les Centers for Medicare and Medicaid Services ont déclaré qu’il était reconcevoir son modèle de contrat direct Medicare à un modèle d’organisation responsable des soins axé sur l’équité en santé. L’arrangement nouvellement conçu, appelé le Modèle ACO pour la réalisation de l’équité, de l’accès et de la santé communautaire (REACH)a débuté cette année avec 132 participants.

CMS veut que tous les bénéficiaires traditionnels de Medicare dans un relation de soins responsables d’ici 2030. Les ACO sont des groupes de médecins, d’hôpitaux et d’autres prestataires qui travaillent ensemble pour fournir des soins coordonnés aux patients de Medicare, dans le but d’éviter les services en double et les erreurs médicales.

Parmi les autres entreprises qui visent à fournir des services de soutien et de technologie aux cabinets dans le cadre d’arrangements de soins fondés sur la valeur, citons UpStream Healthcare, qui a récemment levé 140 millions de dollars en financement de série B, et Aledade, qui a récolté 123 millions de dollars lors d’un tour de série E l’année dernière.