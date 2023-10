Pearl Chiu nommée Patricia Caldwell Fellow du corps professoral | Actualités technologiques de Virginie

Pearl Chiu, professeur au Département de psychologie de Collège des sciences et dans le Institut de recherche biomédicale Fralin au VTC, a reçu la bourse Patricia Caldwell de la part du Virginia Tech Board of Visitors. Chiu est également membre du corps professoral du Département de psychiatrie et des sciences du comportement de École de médecine Virginia Tech Carilion.

Les bourses professorales du doyen Patricia Caldwell ont été créées en 2019 pour renforcer l’importance nationale et internationale du Collège des sciences. Caldwell, qui a obtenu son baccalauréat en mathématiques, a créé cette bourse pour récompenser les professeurs qui se consacrent à des recherches extraordinaires, recruter des universitaires ayant des réalisations exceptionnelles et/ou retenir des professeurs hautement performants dans n’importe quelle discipline ou domaine transdisciplinaire du collège.

Les récipiendaires détiennent le titre de Patricia Caldwell Faculté Fellow pour une période de trois ans.

Membre du corps professoral de Virginia Tech depuis 2010, Chiu vise à comprendre comment le fonctionnement cérébral et la prise de décision sont affectés par des maladies telles que la dépression et la dépendance. Elle est une leader en psychiatrie computationnelle, utilisant des approches quantitatives basées sur des modèles pour répondre à des questions fondamentales sur les mécanismes de prise de décision en matière de santé et de maladie mentale. La formation doctorale de Chiu portait sur la psychologie clinique et une partie des travaux de son laboratoire se concentre sur le développement de traitements comportementaux fondés sur les neurosciences.

Le dossier scientifique de Chiu est remarquable, avec plus de 30 publications dans des revues de recherche de premier plan et plus de 100 présentations lors de conférences professionnelles. Ses recherches ont été présentées dans des revues de premier plan, telles que Proceedings of the National Academy of Science, JAMA (Journal of the American Medical Association) Psychiatry et Nature Neuroscience, et elle contribue régulièrement aux principaux médias en tant qu’experte dans son domaine. Chiu a également un engagement démontré envers l’enseignement et le mentorat et a reçu le prix 2022 du mentorat exceptionnel du College of Science.

Les recherches de Chiu sont financées par les National Institutes of Health (NIH) depuis 2008. Elle est actuellement titulaire de quatre bourses actives des NIH et co-chercheuse de deux subventions supplémentaires. Elle fournit des services réguliers dans le domaine par le biais de comités d’examen des subventions, notamment en tant que membre permanent du comité d’examen des subventions des NIH examinant les bases neuronales de la psychopathologie, de la toxicomanie et des troubles du sommeil.

Avant de rejoindre Virginia Tech, Chiu a passé quatre ans au Baylor College of Medicine, dans le département de neurosciences, d’abord en tant qu’associé de recherche, puis en tant que professeur adjoint. Elle a obtenu son baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat. de l’Université Harvard.

