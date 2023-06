Pear Suite s’associe à OutCare Health pour étendre les soins LGBTQ+

Pear Suite, une entreprise de santé numérique pour les agents de santé communautaires, s’associe à OutCare Health, une organisation à but non lucratif axée sur l’équité en matière de santé LGBTQ+, pour fournir la plateforme de navigation sociale de Pear aux employeurs, aux organisations de soins de santé et aux plans de santé pour répondre aux besoins de soins des LBGTQ+ communauté.

Pear Suite, basée à Hawaï, est une plate-forme de navigation dans les soins qui rassemble les déterminants sociaux des données de santé afin de recueillir des informations pour les prestataires de soins de santé afin d’améliorer les résultats des soins de santé.

OutCare Health fournit aux patients et aux prestataires des ressources axées sur les soins de santé LGBTQ+, y compris un répertoire de prestataires au courant des besoins de la population LGBTQ+.

Le Entreprise basée en Indiana utilisera la plate-forme de navigation de Pear avec les données SDOH pour étendre sa portée en connectant les patients LGBTQ + avec des prestataires de soins de santé, des groupes de soutien, des mentors et des ressources de santé communautaires.

« En plus de collaborer pour renforcer les services de navigation des soins d’OutCare Health, nous ajoutons la formation complète et inestimable de l’entreprise, le réseau de fournisseurs d’affirmation LGBTQ+ et les ressources que les clients de Pear Suite peuvent utiliser, élargissant davantage les soins LGBTQ+ à travers le pays », Colby Takeda, cofondateur et PDG de Pear Suite, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Le mois dernier, Pear Suite a fermé un Cycle de financement de démarrage de 2,5 millions de dollars pour aider à étendre sa plate-forme de navigation de soins basée sur SDOH.

Selon un rapport publié par le Fondation de la famille Kaiser en 2021, les patients LGBT+ sont confrontés à de plus grandes disparités en matière de santé que la population générale et sont plus susceptibles de dire que leur santé est passable ou mauvaise par rapport aux personnes non LGBT+.

Une autre entreprise axée sur l’amélioration des soins LGBTQ + est Folx Health, qui offre des services de soins virtuels à la communauté LGBTQ+. Folx a recueilli 30 millions de dollars en financement de série B en octobre.