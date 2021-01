Les stars de PEAKY Blinders sont de retour au travail pour le tournage de la série finale.

L’acteur d’Arthur Shelby, Paul Anderson, a été vu en train de faire une pause cigarette après le programme chargé de l’émission de télévision.

Pendant ce temps, Kate Phillips – qui joue Linda Shelby – avait l’air d’être emportée par le vent sur le plateau.

La production a commencé sur la sixième et dernière série alors que les Shelby se battent pour leur vie.

Le drame à succès de la BBC a dû retarder le tournage en raison de la pandémie de coronavirus, mais il est maintenant à plein régime.

Et prouvant qu’ils prenaient les protocoles au sérieux pendant le verrouillage, l’équipage a été photographié à proximité vêtu d’une veste fluorescente violette avec « l’équipe Covid » dans le dos.

Le créateur et écrivain Steven Knight a déclaré: «Peaky est de retour et avec un bang. Après le retard de production forcé dû à la pandémie de Covid, nous trouvons la famille en danger extrême et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

« Nous pensons que ce sera la meilleure série de toutes et sommes sûrs que nos incroyables fans vont l’adorer. »

Cependant, Steven a taquiné qu’il y aurait plus de Peaky Blinders malgré la fin de l’émission, ajoutant: « Alors que la série télévisée touche à sa fin, l’histoire se poursuivra sous une autre forme. »

Le producteur exécutif Caryn Mandabach a déclaré: «Avec nos merveilleux partenaires solidaires de la BBC et de Netflix, nous avons travaillé avec diligence pour nous assurer de pouvoir remettre Peaky en production sans risque; la sécurité de nos acteurs et de notre équipe est toujours notre priorité.

« Merci à tous les fans de Peaky qui ont été si indéfectibles et patients.

« Les scripts de Steve sont incroyables et marquent la fin d’une histoire épique qui a fasciné le public depuis ses débuts en 2013, mais le monde de Peaky Blinders continuera à vivre. »

Parallèlement à l’annonce, une photo de Cillian Murphy – qui joue Tommy Shelby – a également été publiée et lui a montré un masque facial.