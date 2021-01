Les fans de PEAKY Blinders ont été fouettés dans une frénésie sur le potentiel d’un spin-off du film à la série télévisée après avoir été promis que l’intrigue se poursuivrait «sous une autre forme».

Il a été révélé cette semaine que le sixième volet des singeries criminelles des frères Shelby à Birmingham serait le dernier.

Pourtant, le créateur de l’émission, Steven Knight, a promis que la série finale ne serait pas le clou dans le cercueil de Peaky Blinders dans son ensemble.

Dans une déclaration, il a révélé: « Peaky est de retour et avec un bang.

«Après le retard de production forcé dû à la pandémie de Covid, nous trouvons la famille en danger extrême et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

« Nous pensons que ce sera la meilleure série de toutes et sommes sûrs que nos incroyables fans vont l’adorer. Alors que la série télévisée touche à sa fin, l’histoire se poursuivra sous une autre forme. »

Peu de temps après la publication de la déclaration de l’auteur de l’émission, Twitter a été inondé de spéculations selon lesquelles la série à succès de la BBC serait bientôt diffusée sur grand écran.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Steven Knight a promis que l’histoire« se poursuivrait sous une autre forme ». Alors un film? » tandis qu’un autre a commenté: « Après la saison 6, M. Knight a déclaré que l’histoire se poursuivrait » dans un autre format « . Peaky FILM ??? Que pensez-vous? »

Un troisième a ensuite posté: « J’évite tous les sites geek aujourd’hui et découvre maintenant ce #PeakyBlinders et ensuite, un film / animation?! »

L’un d’eux a alors suggéré: « Il devrait y avoir un spin-off #PeakyBlinders pour le personnage de Tom Hardy Alfie Solomons. J’ai besoin de connaître cette histoire. Il y a sûrement une pétition ou quelque chose que je peux signer, non ?? »

Un dernier utilisateur de Twitter a supposé: « J’aimerais voir un film être la fin absolue de #PeakyBlinders. »

Pendant ce temps, le drame a dû retarder la production de la série six en raison de la pandémie de coronavirus, mais il a été révélé que le tournage a maintenant commencé.

Le producteur exécutif Caryn Mandabach a déclaré: «Avec nos merveilleux partenaires solidaires de la BBC et de Netflix, nous avons travaillé avec diligence pour nous assurer de pouvoir remettre Peaky en production en toute sécurité; la sécurité de nos acteurs et de notre équipe est toujours notre priorité.

« Merci à tous les fans de Peaky qui ont été si indéfectibles et patients.

« Les scripts de Steve sont incroyables et marquent la fin d’une histoire épique qui a fasciné le public depuis ses débuts en 2013, mais le monde de Peaky Blinders continuera à vivre. »

Parallèlement à l’annonce, une photo de Cillian Murphy – qui joue Tommy Shelby – a également été publiée et lui a montré un masque facial.

Peaky Blinders a d’abord été diffusé sur BBC Two en 2013 avant de passer à BBC One en 2019 pour la cinquième série.