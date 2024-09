Peakto AI apporte une gestion avancée des photos à Topaz Photo AI

Cyméle créateur de l’application de catalogage de photos pour macOS Peakto et Peakto Search a annoncé que Peakto est désormais entièrement compatible avec le puissant logiciel d’amélioration d’image Topaze Photo AI.

Après des lancements réussis avec Adobe Lightroom, DxO, Luminar Neo et Capture One Pro, Peakto apportera des fonctionnalités d’organisation essentielles au flux de travail Topaz Photo AI qui combleront le vide et donneront aux utilisateurs de Topaz AI la possibilité de baliser, trier, rechercher et versionner. suivez leurs images dans quatre modes distincts, dont une vue en grille pour le filtrage et la navigation, une vue cartographique pour placer les images en fonction de leur emplacement géographique, une vue détaillée pour inspecter les photos individuelles et leurs versions, et une vue panoramique qui utilise l’IA pour trier et catégoriser les photos par le thème.

Selon Cyme, la nouvelle intégration servira de solution de catalogage pour les utilisateurs de Topaz Photo AI et leur permettra de sélectionner de manière transparente des images à éditer et de gérer plusieurs versions dans un seul espace organisé de manière centralisée, accélérant efficacement le flux de travail créatif et créant un pont entre Topaz et d’autres plateformes d’édition comme Lightroom, Apple Photos ou Capture One Pro.

La société affirme que grâce à cette intégration, les photographes pourront bénéficier de plusieurs fonctionnalités permettant de gagner du temps et d’apporter le meilleur des deux mondes : les outils d’édition transformateurs de Topaz et les capacités d’organisation inégalées de Peakto. Celles-ci incluent la possibilité de modifier des photos de divers catalogues (tels que Lightroom et Capture One Pro) directement dans Topaz Photo AI, créant ainsi un pont entre les multiples applications. Ils peuvent gérer un dossier de travail Topaz Photo AI dédié depuis Peakto, où chaque version modifiée est stockée et présentée dans un espace de travail personnalisé, créant ainsi un processus de gestion de photos simplifié. De plus, les utilisateurs pourront voir toutes les images, antérieures et futures, créées avec Topaz Photo AI et situées dans n’importe quel dossier indexé par Peakto.

Actuellement, le logiciel Peakto est compatible avec les catalogues Apple Photos, Aperture, Adobe Lightroom et Lightroom Classic, Skylum Luminar New, Capture One Pro, ON1 Photo RAW, Pixelmator Pro, DxO PhotoLab et PureRAW, FotoMagico, iView Media, les dossiers de base et le disque dur. emplacements, et maintenant Topaz Photo AI. De plus, il peut prendre en charge tous les formats vidéo pris en charge nativement par MacOS.

Prix ​​et disponibilité

Peakto est disponible sous forme d’abonnement ou sous forme de licence illimitée. Une licence illimitée coûte 189 $, tandis que les abonnements sont disponibles mensuellement pour 9,99 $, 12 mois pour 89 $ ou 24 mois pour 129 $. Les détails complets de l’achat sont disponibles sur le Site Web Peakto. Les abonnements Peakto incluent également un essai gratuit de sept jours.

Crédits images : Photographies fournies par Peakto