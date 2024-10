Peacock vient de sortir la meilleure nouvelle montre de la saison effrayante

Il est difficile de se rappeler ce qu’a fait la première saison de Choses étranges c’était comme. Des années plus tard, avec une dernière saison en attente (et en attente, et en attente—), la série est devenue un poids lourd culturel ; la façon dont il a amené les termes D&D au premier plan de la culture ne semble être qu’une lueur dans les yeux d’un monstre bien commercialisé. Mais il fut un temps où Choses étranges n’était que la nouvelle émission Netflix dont les gens parlaient, quelque chose qui a excité les gens pour son mélange de diverses influences d’horreur, de science-fiction et des années 80. Il a tressé un triumvirat d’histoires qui se sont toutes affrontées dans une immense bataille contre le mal.

C’est que l’énergie qui semble le mieux capturée dans Hystérie!le nouveau spectacle de Peacock qui est sorti en même temps cette semaine et constitue le marathon d’Halloween parfait pour l’année.

La scène se situe à la fin des années 1980 ; le décor est la ville endormie fictive de Happy Hollow. Après la disparition d’un joueur de football, la ville est en alerte – ou du moins, la majeure partie l’est. Dylan (Emjay Anthony) et ses camarades du groupe, Spud (Kezii Curtis) et Jordy (Chiara Aurelia), se demandent principalement comment attirer un peu plus d’attention sur leur groupe de métal. Un pentagramme est peint sur la maison du footballeur ; Dylan apprend qu’une fille sexy de l’école pense que le satanisme est cool ; une chose en entraîne une autre et soudain ils se retrouvent dans un satanique groupe de rock, juste à temps pour que la panique satanique s’installe sur Happy Hollow.

Au sens plus large, Hystérie! Il s’agit de la folie dans laquelle les gens vont s’engager pour enfin se sentir vus. Le désir de Dylan d’être aimé (et aimé aimé) n’est pas si loin de la maman Tracy (Anna Camp), qui fait frémir la Bible, faisant craindre qu’une cabale fasse des sacrifices rituels dans une petite ville du Michigan pour apaiser les angoisses et se sentir importante, ou même de sa mère, Linda (Julie Bowen) , essayant de s’assurer que son fils est une bonne personne. Hystérie!heureusement, ne laisse jamais ces idées globales submerger l’histoire. Au lieu de cela, il reste concentré sur le genre de comédie d’erreurs que Dylan met en place, alors que la frénésie autour du satanisme s’installe et que le groupe doit décider à quel point il double son effort sur tout cela.

Cela aide le showrunner Matthew Scott Kane à utiliser l’avantage qu’un ensemble offre au spectacle. Avec Tracy travaillant dur pour susciter la ferveur, Hystérie! peut laisser le chef de la police Dandridge (Bruce Campbell) être la voix de la raison. Tous les adultes ne sont pas des soldats de Dieu, et le mystère du récit s’épanouit dans la liberté de ce choix.

Ce qui est génial, puisque Hystérie! a plus de mystère à donner. Car même si la ville sait que le quarterback a disparu, Faith (Nikki Hahn) a été enlevée au même moment. Et pour une raison ou une autre, personne ne sait qu’elle est partie. Tout ça et il y a en fait d’étranges manigances paranormales ; les gens flottent et sont traînés dans leur maison et ont d’étranges éruptions cutanées.

Nous faire part de cette énigme est exactement la façon dont Hystérie! finit par ressembler à une véritable programmation de genre géniale. L’histoire peut rebondir entre Dylan et sa quête malavisée pour baiser, ou l’enlèvement déchirant de Faith par des personnes portant des masques effrayants, ou l’inquiétude de Linda d’avoir laissé tomber son fils et sa communauté, ou même les relations du chef de la police avec les habitants de la ville – et tout cela. donne une impression plus robuste du temps, de la ville et de la terreur. Les mystères abondent et quelque chose l’infâme traque la nuit, et personne n’a toute l’histoire. Dans les limites de la ville de Happy Hollow, tout semble possible. Chacun a sa propre version de l’histoire, et cela a un impact sur la perspective qu’il a sur l’ensemble. Hystérie! de tout cela, de la même manière que les trois factions de Choses étranges la saison 1 devait se réunir pour sauver un enfant kidnappé.

Contrairement à Choses étrangesKane se livre à l’histoire autant qu’il l’équilibre. Hystérie! est un peu une corde raide tonale, avec des éclaboussures de thriller et de comédie dramatique qui alimentent le feu des influences d’horreur. Tout au long de tout cela, les personnages se sentent comme des personnages, pas seulement comme des archétypes d’Amblin à moitié mémorisés. Les choix qu’ils font influencent ce qui se passera ensuite, tant pour Happy Hollow que pour Hystérie!et le spectacle en est meilleur – même si les aspirations musicales de Dylan sont mises à rude épreuve.