Peacock TV – Parlons de football mondial

Peacock TV est le service de streaming over-the-top de NBCUniversal. Il propose principalement du contenu en anglais. Mais récemment, il a également ajouté des programmes en espagnol.

La Premier League est la principale compétition de football actuellement disponible sur le service de streaming de NBC. Peacock TV propose de temps en temps des matchs sélectionnés de la Super League féminine.

Environ 50% des matchs de Premier League sont disponibles exclusivement via Peacock. Le reste est télévisé sur NBCSN et USA Network. Peacock rend ces jeux disponibles à la demande 24 heures après la fin des matchs.

Option d’affichage recommandée :

Peacock TV était initialement disponible pour les clients Comcast Xfinity au printemps 2020. Ensuite, le service a été lancé à l’échelle nationale quelques mois plus tard.

Bien qu’il s’agisse d’un service relativement nouveau, il est rapidement devenu un acteur majeur à la fois dans le jeu de streaming et en tant que marque. En fait, la société de renseignement sur les données The Morning Consultant a affirmé que Peacock TV était la deuxième marque à la croissance la plus rapide de 2020.

Matchs à venir sur Peacock :

Peacock TV : Où trouver la chaîne

Voici les façons de regarder le football avec Peacock TV.

Premièrement, si vous êtes abonné à Comcast ou COX, c’est gratuit. Si vous êtes un client Comcast Xfinity, vous pouvez trouver l’application Peacock à l’écran après avoir allumé votre décodeur. Deuxièmement, vous pouvez vous inscrire pour 4,99 $ par mois à Peacock Premium. Troisièmement, si vous voulez la version avec moins d’ajouts, obtenez Peacock Premium Plus pour 9,99 $ par mois. Peacock ne propose plus d’essai gratuit. Mais leurs plans sont mensuels, vous pouvez donc annuler à tout moment.

En conclusion, Peacock offre un excellent rapport qualité-prix. En plus du contenu de football, il y a des tonnes de films, d’émissions et de programmes originaux.

