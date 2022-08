Peacock TV liste de souhaits d’améliorations pour améliorer le service de streaming

Que serait Peacock sans la Premier League ? Le service de streaming de NBCUniversal est un rouage tellement vital dans les habitudes de visionnage des fans des clubs de Premier League que les deux sont synonymes. De la même manière, avouons-le. La grande majorité d’entre nous ne s’abonne à Peacock qu’à cause du football. Malgré cela, quelle est votre liste de souhaits Peacock TV d’améliorations pour améliorer le service de streaming ?

Tout d’abord, soyons justes et mentionnons que Peacock TV a tranquillement fait des progrès considérables depuis son lancement en 2020. Par exemple, vous pouvez mettre en pause et rembobiner les jeux. Les matchs consécutifs sont désormais automatiquement sur le même flux, il n’est donc pas nécessaire de passer d’un flux à l’autre. De la même manière, il apparaît que la qualité d’image et les images par seconde se sont améliorées.

Par la suite, nous avons été ravis de voir les émissions de Premier League Productions diffusées à la mi-temps du Goal Rush cette saison. D’égale importance, le prix est resté le même (5 $ / mois pour Peacock Premium et gratuit pour les clients Comcast Xfinity). Par exemple, c’est le même prix même si le nombre de matchs de Premier League sur Peacock est passé de 175 l’an dernier à 180 cette saison. En revanche, il y a sans aucun doute place à l’amélioration.

Peacock TV liste de souhaits d’améliorations

Par conséquent, voici notre liste de souhaits d’améliorations pour améliorer le service de streaming. Si vous en voyez qui manquent, ajoutez-les à la section des commentaires ci-dessous.

1) Donnez-nous plus de jeux. ESPN + a été à la pointe de l’offre de ligues aux fans de football. Par exemple, vous pouvez regarder tous les matchs de LaLiga et de Bundesliga sur ESPN+ sans aucun souci. Mais si vous voulez regarder la Premier League, vous obtenez 180 matchs de Peacock, mais vous aurez besoin d’un autre abonnement à un service de câble/satellite/streaming pour obtenir les 200 matchs restants. En conséquence, Peacock n’attire pas les coupe-câbles et dérange les abonnés au câble qui estiment qu’ils doivent payer plus pour obtenir tous les jeux. La solution consiste à offrir les 380 jeux à un prix plus élevé aux coupe-câbles.

2) Plus de football. Nous réalisons que NBCUniversal a payé 2,5 milliards pour renouveler les droits de la Premier League de 2022/23 à 2027/28, mais nous aimerions que NBC Sports élargisse son portefeuille de football de club. Oui, il y a la Coupe du monde en espagnol à partir de novembre. Mais serait-ce trop demander à Peacock d’envisager d’enchérir sur les droits d’autres ligues de football ?

3) Donner plus de visibilité à la chaîne de télévision Premier League. Il y a beaucoup de fans de clubs de Premier League qui ne savent pas que Peacock a une chaîne de télévision de Premier League 24/7 qui est cachée. Vous le trouverez si vous faites défiler la section “Chaînes”. D’après ce que nous avons entendu, il est prévu d’améliorer la conception de Peacock à l’avenir. Ce n’est plus aussi maladroit qu’avant. Cependant, rendre la chaîne de télévision de la Premier League plus facile à trouver à Peacock devrait être une condition préalable.

4) Enlevez les chaînes du contenu de Premier League Productions. Nous savons tous que NBC Sports est le diffuseur exclusif de la Premier League aux États-Unis. Mais l’insistance de NBC Sports à éteindre la chaîne de télévision de la Premier League lorsqu’il y a une couverture d’avant-match aux États-Unis est idiote. Si nous payons pour Peacock, nous devrions pouvoir voir la couverture de Peacock sur la chaîne de télévision Premier League. Cela ne changera pas grand-chose aux chiffres d’audience aux États-Unis pour nous forcer à regarder l’avant-match de NBC à la télévision linéaire.

Faites-nous savoir quelle est votre liste de souhaits d’améliorations pour Peacock TV en les publiant dans la section des commentaires ci-dessous.